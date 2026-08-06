Actualitate· 1 min citire
Parlamentul a adoptat în sesiune extraordinară trei proiecte de lege care reprezintă jaloane din PNRR
Parlamentul României
Publicat6 aug. 2026, 08:28
Sursărealitatea.net
Dezbaterile au fost marcate de divergenţe între partide privind modificările aduse celor trei acte normative.
Citește și
- 11:18Cât a ajuns să coste o cazare la Cluj-Napoca în weekendul UNTOLD 2026: Prețuri record pe noapte
- 11:14Blocajul ANCPI a amânat peste 5.000 de tranzacții prin credit
- 10:38Schimbare de ultim moment la CFR Călători: primul tren electric PESA circulă pe ruta București – Brașov
- 09:56Dincolo de universitate. Evoluția instituțiilor cunoașterii - analiză de Daniel Udrescu
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News