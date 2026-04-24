Veste proastă pentru români: De ce nu vor scădea facturile la gaze nici după începerea producției în Marea Neagră

România devine lider regional în energie, dar facturile rămân neschimbate. Deși proiectul Neptun Deep va extrage anual circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale, șefa OMV Petrom avertizează că acest volum record nu va atrage o scădere a prețurilor pentru consumatori.

Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră reprezintă un pilon strategic pentru viitorul energetic al României, însă impactul său asupra buzunarelor consumatorilor trebuie privit prin prisma contextului internațional. Deși exploatarea va furniza aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze anual, Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, a subliniat necesitatea de a raporta aceste cifre la scara continentală. Într-o piață europeană ce consumă anual 350 de miliarde de metri cubi, contribuția românească, deși vitală pentru regiune, rămâne dependentă de dinamica prețurilor globale.

Mecanismul de formare a prețului în noua eră a gazelor

Odată cu diminuarea dependenței de gazul rusesc, care obișnuia să dicteze cotațiile în trecut, Europa a trecut la un model bazat în proporție de aproape 50% pe gaz natural lichefiat (GNL). În acest nou peisaj economic, prețul gazului extras din România nu va fi stabilit izolat, ci va fi strâns legat de cotațiile TTF de la bursa olandeză, care servesc drept reper pentru întregul continent. Christina Verchere a explicat că, în prezent, este imposibil de anticipat dacă gazul din Neptun Deep va fi mai ieftin sau mai scump decât cel tranzacționat pe piețele europene, deoarece verdictul final va aparține pieței globale de GNL. Totuși, prognozele care indică un posibil excedent global de gaz lichefiat ar putea aduce, indirect, o relaxare a prețurilor și în Europa.

Securitatea energetică și geologia Mării Negre

Dincolo de incertitudinile financiare, proiectul dezvoltat de OMV Petrom în parteneriat cu Romgaz este considerat un veritabil „game-changer”. Chiar dacă geografia Mării Negre prezintă provocări logistice semnificative, geologia zăcământului Neptun Deep oferă premisele unei exploatări de succes care va redefini poziția României pe harta energetică. Începerea producției, estimată pentru anul 2027, este privită ca o garanție a securității aprovizionării, oferind țării resursele necesare pentru a acoperi nu doar consumul intern, ci și o parte considerabilă din necesarul regional al Europei Centrale și de Est.

Planuri de investiții record pentru OMV Petrom

În paralel cu eforturile depuse pentru Neptun Deep, OMV Petrom traversează o perioadă de expansiune financiară fără precedent. Pentru anul 2026, compania a alocat un buget de investiții ce depășește 9 miliarde de lei, marcând o creștere de 23% față de exercițiul financiar precedent. Această strategie de mobilizare a capitalului este susținută de bilanțuri solide, care permit companiei să mențină un ritm accelerat de dezvoltare tehnologică și, în același timp, să continue politica de distribuire a dividendelor către acționari. Astfel, OMV se poziționează într-un punct de maxim al investițiilor, pregătind infrastructura necesară pentru integrarea gazelor din Marea Neagră în circuitul economic.