Actualitate· 1 min citire
Trei directori din industria de armament, reținuți de DNA, în plin scandal privind programul de înarmare – SURSE
Ancheta a DNA in industria de armament
Publicat24 iul. 2026, 09:10
Actualizat24 iul. 2026, 09:13
SursăRealitatea Plus
Mega‑anchetă cu suspiciuni de corupție în industria de armament. Trei directori ai unor fabrici de profil ar fi fost reținuți de DNA, potrivit surselor citate de Realitatea Plus. Acțiunea procurorilor anticorupție vine într-un moment extrem de tensionat, când există suspiciuni și critici majore privind programul SAFE de înarmare și intenția Guvernului de a redirecționa banii din Pilonul II către programele de înarmare.
Citește și
- 13:40Prima reacție NATO după doborârea dronei, în exclusivitate pentru jurnalista Ana Maria Păcuraru
- 13:17Imagini cu averile directorilor din industria de armament săltați de DNA. Unul dintre ei avea circa 500.000 de euro în casă – FOTO
- 13:10Traseul dronei doborâte de avionul F-16 în România. Ținta a fost distrusă la aproximativ 80 de km de București
- 12:50Ana Maria Păcuraru: Incidentul cu drona doborâtă pe teritoriul României demonstrează importanța fondurilor europene SAFE pentru modernizarea armatei
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News