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Transport Trade Services a finalizat investiţia de 23 milioane de euro în extinderea terminalului de cereale Canopus Constanţa
Investiții în agricultură
Publicat23 iul. 2026, 08:12
Sursărealitatea.net
Transport Trade Services (TTS) a finalizat proiectul de investiţii, în valoare de 23 milioane de euro, fără TVA, în extinderea la 180.000 tone a capacităţii de depozitare a terminalului de cereale Canopus Constanţa.
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