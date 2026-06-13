Tomac pune condiții. Când și în ce condiții va crește pensiile?

Publicat 13 iun. 2026, 19:51 Sursă Realitatea.Net

Viitorul guvern promite indexarea pensiilor, dar cu o condiție majoră: sustenabilitatea financiară. Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat sâmbătă că, deși măsura este o prioritate pe agenda sa, aplicarea ei va fi decisă abia după o evaluare amănunțită a resurselor bugetare și în urma unor consultări strânse cu instituțiile europene.

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