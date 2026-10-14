Teodorovici, mai bun ca Nazare la Finanțe. Analiză semnată de Daniel Udrescu despre cele două politici fiscale

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 14 oct. 2026, 13:28

Eugen Teodorovici și Alexandru Nazare reprezintă două abordări diferite ale politicii fiscale: reducerea taxelor pentru stimularea economiei, respectiv majorarea fiscalității pentru consolidarea bugetului. Într-o analiză semnată de Daniel Udrescu, CPA, expert contabil judiciar și auditor, sunt comparate măsurile adoptate în perioada 2015–2016 cu politica bugetară din 2025–2026 și sunt ridicate întrebări despre efectele acestora asupra contribuabililor, investițiilor și mediului de afaceri.

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