Silvia Petre, șefă de asociație a pensionarilor: „Toate pensiile sunt greșite” după recalculare

Publicat 6 nov. 2026, 17:19 Sursă Realitatea.Net

Președinta Asociației Uniunea Pensionarilor Timiș, Silvia Petre, a acuzat că, de doi ani, legea pensiilor nu este respectată, susținând că nu s-au aplicat corecțiile prevăzute în lege, prin indexare la rata inflației. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Petre a afirmat că, din acest motiv, toate pensiile sunt greșite după recalculare. Afirmația șefei asociației pensionarilor vine după ce economistul-șef al BNR, Valentin Lazea, a avertizat că, dacă Guvernul indexează pensiile, există riscul să ajungă în situația de a nu le mai putea plăti nici la actualul nivel.

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