Salariul minim din 2027. Sindicatele cer 5.000 de lei brut pentru a acoperi valul de scumpiri

Publicat 17 oct. 2026, 17:45 Actualizat 17 oct. 2026, 17:48 Sursă Realitatea.Net

Debutul negocierilor pentru veniturile minime ale românilor din anul viitor încinge spiritele între partenerii sociali și Guvern. Reprezentanții sindicatelor solicită ferm o majorare substanțială a salariului minim brut până la pragul de 5.000 de lei începând cu data de 1 ianuarie.

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