Salariul minim din 2027. Sindicatele cer 5.000 de lei brut pentru a acoperi valul de scumpiri

Debutul negocierilor pentru veniturile minime ale românilor din anul viitor încinge spiritele între partenerii sociali și Guvern. Reprezentanții sindicatelor solicită ferm o majorare substanțială a salariului minim brut până la pragul de 5.000 de lei începând cu data de 1 ianuarie.
Ridicarea veniturilor de la nivelul actual de 4.325 de lei este considerată o măsură de urgență de către reprezentanții salariaților, care atrag atenția că orice plus primit la lefuri în decursul acestui an a fost complet înghițit de inflație, explozia prețurilor la alimente și facturile la utilități.
Ce promit autoritățile: Reevaluarea legii salarizării unitare
Premierul desemnat, Luca Niculescu, a transmis un semnal moderat optimist, precizând că discuțiile tehnice sunt în plină desfășurare și că ar putea urma vești favorabile pentru angajați.
Principalele direcții negociate la nivel guvernamental vizează:
O nouă Lege a Salarizării: Elaborarea unei versiuni actualizate a cadrului legislativ, concepută prin dialog direct cu partenerii sociali și reprezentanții sistemului bugetar;
Ajustarea veniturilor din sectorul public: Corelarea grilelor de salarizare cu indicatorii economici actuali și cu puterea de cumpărare;
Mecanism clar de ajustare anuală: Stabilirea unui algoritm predictibil pentru creșterile salariale viitoare.
Un venit care nu mai acoperă coșul zilnic de trai
Eroziunea puterii de cumpărare lovește direct cea mai vulnerabilă categorie de lucrători din România. În prezent, aproximativ 1,8 milioane de angajați sunt plătiți cu salariul minim, adică un venit net de doar 2.700 de lei, obținut după ultima ajustare din iulie (o majorare modestă de 125 de lei).
Această sumă este considerabil sub valoarea reală a coșului minim de consum necesar pentru un trai decent, aruncând sute de mii de familii la limita supraviețuirii financiare.
Ce spun oamenii: Ore suplimentare și datorii de la o lună la alta
Reacțiile populației reflectă o stare generalizată de resemnare și dificultăți economice acute:
„Vreo 4.300 de lei brutul, așa ceva... Da, ar fi un lucru bun. Evident că nu ajunge, dar ce să facem? Deocamdată e bun și atât.”
„Decât nimic, e bine și așa. Muncim mai mult oricum, facem ore suplimentare ca să ne descurcăm...”
„Nu ne mai descurcăm de la o zi la alta! Chiar dacă crește salariul, prețurile sunt tot mai mari, ratele la fel, iar de facturi nici nu mai zic...”