Risc sistemic în sectorul public: Companiile de stat au adunat datorii fiscale de 9,4 miliarde lei și pierderi-subvenții de 1% din PIB

Publicat 12 oct. 2026, 20:01 Sursă Realitatea.Net

Sectorul întreprinderilor publice din România activează sub presiunea unor dezechilibre financiare majore, acumulând restanțe la ANAF de peste 9,4 miliarde de lei și consumând 18,7 miliarde de lei din buget prin pierderi directe și subvenții. În condițiile în care 595 de companii de stat nu și-au raportat situațiile financiare pe anul precedent, iar profitabilitatea este concentrată asimetric în doar cinci giganți energetici și bancari, analistul economic Adrian Negrescu avertizează că reforma guvernanței corporative este obligatorie pentru încadrarea în țintele de deficit.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre datorii companii statdatorii anaf