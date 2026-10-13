Prețul energiei în iarna 2026-2027 și investițiile în regenerabile, pe agenda unui forum organizat la București

Profit Energy.forum 2026 dezbate prețul energiei, investițiile în regenerabile, infrastructura de gaze și securitatea energetică a României.
Prețurile energiei electrice în această iarnă și în 2027, dezvoltarea producției din surse regenerabile și securitatea energetică a României se numără printre principalele teme ale celei de-a X-a ediții a Profit Energy.forum, organizată marți, 13 octombrie, la București.
Evenimentul, intitulat „Energia României în Europa – între independență și interdependență”, reunește subiecte de actualitate pentru piața energetică, de la investițiile în infrastructura de gaze naturale până la costurile suportate de marii consumatori industriali și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei.
Prețurile energiei în iarna 2026-2027, în centrul dezbaterilor
Una dintre întrebările importante ale forumului vizează evoluția facturilor la energie în sezonul rece și în anul următor. Participanții vor analiza factorii care pot influența prețurile și perspectivele pieței energetice din România.
Dezvoltarea accelerată a capacităților de producție a energiei regenerabile reprezintă un alt subiect major, în contextul tranziției energetice și al nevoii de a asigura un sistem energetic stabil și competitiv.
George Niculescu și Cristian Bușoi, invitați speciali la Profit Energy.forum
Printre invitații speciali ai evenimentului se numără George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), și Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
Dezbaterile vor aborda provocările cu care se confruntă sectorul energetic românesc și măsurile necesare pentru consolidarea securității aprovizionării, dezvoltarea infrastructurii și creșterea competitivității economice.
Investițiile în infrastructura de gaze și renunțarea la cărbune
Agenda forumului include discuții despre cele mai urgente investiții în infrastructura de transport al gazelor naturale, precum și despre ritmul în care România poate renunța la termocentralele pe cărbune și le poate înlocui cu alte capacități de producție.
Aceste teme sunt importante pentru echilibrul sistemului energetic, în condițiile în care tranziția către surse de energie mai puțin poluante trebuie corelată cu necesitatea asigurării unei alimentări stabile și a unor costuri suportabile pentru consumatori.
Costurile energiei și competitivitatea industriei românești
Un alt punct de pe agenda evenimentului îl reprezintă impactul costurilor energetice asupra marilor consumatori industriali. Discuțiile vor viza modalitățile prin care companiile își pot gestiona cheltuielile cu energia și măsura în care producția proprie poate reprezenta o soluție pentru reducerea acestora.
Participanții vor analiza, de asemenea, relația dintre costurile energiei, investițiile industriale, competitivitatea companiilor și securitatea energetică.
Ce schimbări sunt necesare pentru dezvoltarea stocării energiei
Reglementarea stocării energiei se află, de asemenea, printre temele anunțate de organizatori. Cadrul legislativ și normativ este relevant pentru dezvoltarea unor soluții care să permită integrarea mai eficientă a energiei regenerabile și gestionarea variațiilor de producție.
Prin temele abordate, cea de-a X-a ediție a Profit Energy.forum își propune să aducă în discuție principalele provocări ale sectorului energetic românesc, de la prețuri și investiții până la tranziția energetică și competitivitatea economiei.