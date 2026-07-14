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Prăpastia din sistemul de pensii: Unii abia își duc traiul, în timp ce alții încasează sume record
Foto/Profimedia
Publicat14 iul. 2026, 11:53
Actualizat14 iul. 2026, 11:54
SursăRealitatea PLUS
Statisticile ascund o realitate cruntă: milioane de pensionari români își duc traiul la limita subzistenței. Plata facturilor și achiziția medicamentelor de strictă necesitate le epuizează aproape instantaneu veniturile lunare, transformând coșul zilnic de alimente într-un lux greu accesibil. Contrastul este cu atât mai strigător la cer cu cât sistemul actual perpetuează discrepanțe uriașe, împărțind seniorii țării în două lumi complet paralele.
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