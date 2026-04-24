Polonia atacă acordul UE-Mercosur la CJUE: „Securitatea alimentară, siguranța consumatorilor și protecția pieței noastre sunt în pericol”
Acordul cu statele Mercosur a provocat ample proteste în Europa (Profimedia)
Polonia va depune o plângere la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva acordului de liber schimb dintre UE și blocul sud-american Mercosur, a anunțat vineri viceprim-ministrul Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Varșovia, unul dintre cei mai fervenți oponenți ai acordului alături de Franța, susține că înțelegerea va afecta grav fermierii polonezi și europeni. „Considerăm că securitatea alimentară, siguranța consumatorilor și protecția pieței noastre sunt în pericol", a declarat Kosiniak-Kamysz, potrivit agenției de știri de stat PAP.
Oficialul a precizat că Polonia are termen până pe 26 mai pentru a depune plângerea. Parlamentul European votase deja în ianuarie trimiterea acordului spre analiza aceleiași instanțe.
Criticii acordului avertizează că acesta ar duce la o creștere bruscă a importurilor de carne de vită, zahăr și carne de pasăre ieftine din America de Sud, subminând producătorii interni. Susținătorii, în schimb, argumentează că va îmbunătăți accesul pe piață pentru exportatorii europeni.
Comisia Europeană a anunțat în martie că acordul se va aplica provizoriu începând cu 1 mai.
