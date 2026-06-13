Mangalia vs. Balcic. Unde sunt prețurile mai mici la magazine? În România sau în Bulgaria

Publicat 13 iun. 2026, 19:01 Sursă Realitatea.Net

Paul Anghel, fost șef la ANPC, a făcut un test comparativ între prețurile din supermarketurile Carreforus din Mangalia și cel din Balcic, Bulgaria. Rezultatul i-ar surprinde pe mulți dintre „fanii” litoralului de la vecini.

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