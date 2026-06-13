Mangalia vs. Balcic. Unde sunt prețurile mai mici la magazine? În România sau în Bulgaria

Paul Anghel, fost șef la ANPC, a făcut un test comparativ între prețurile din supermarketurile Carreforus din Mangalia și cel din Balcic, Bulgaria. Rezultatul i-ar surprinde pe mulți dintre „fanii” litoralului de la vecini.
O analiză comparativă recentă realizată pe litoralul Mării Negre spulberă un mit vechi de ani de zile: produsele din magazinele bulgărești nu mai sunt neapărat mai ieftine decât cele din țara noastră. Paul Anghel, oficial în cadrul structurilor de protecție a consumatorilor, avertizează turiștii români că realitatea economică de la raft s-a schimbat radical.
„Am comparat prețurile din Carrefour Mangalia cu cele din Carrefour Balcic. Concluzia este surprinzătoare pentru mulți turiști români: numeroase produse sunt mai scumpe pe litoralul bulgăresc decât pe litoralul românesc”, a explicat Paul Anghel.
Mitul vacanțelor ieftine în Bulgaria a apus
Timp de aproape două decenii, stațiunile din țara vecină au fost considerate destinația ideală pentru bugete reduse, însă inflația și noile realități comerciale au echilibrat balanța, ba chiar au răsturnat-o în defavoarea Bulgariei pentru anumite categorii de bunuri. „Ani la rând am auzit că «în Bulgaria este mai ieftin». Astăzi, realitatea din magazine arată că această percepție nu mai este valabilă în toate situațiile”, a subliniat acesta.
Sfat pentru turiști: Ghidați-vă după cifre, nu după nostalgie
În acest context, cumpărătorii sunt îndemnați să fie mult mai atenți atunci când pleacă în concediu și își fac proviziile, pentru a nu avea surprize neplăcute la calculul final al cheltuielilor de vacanță.
„Recomand consumatorilor să compare prețurile și să nu își bazeze deciziile doar pe impresii sau pe experiențe din anii trecuți. Bonul de casă rămâne cel mai bun indicator al costului real al unei vacanțe. Consumatorul informat este consumatorul protejat”, a conchis Paul Anghel.