Lovitură pentru consumatori: alimentele de bază s-ar putea scumpi din nou după introducerea TollRo. Ce produse vor costa mai mult

Românii s-ar putea confrunta cu un nou val de scumpiri la alimente după introducerea sistemului TollRo, care înlocuiește rovinieta pentru vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone, începând cu 1 octombrie 2026. Faptul că transportatorii plătesc acum o taxă calculată în funcție de numărul de kilometri parcurși ar urma să ducă la majorarea costurile logistice pentru numeroase produse alimentare, în special cele cu livrare zilnică, arată Realitatea Plus.
Producătorii și operatorii din transport avertizează că impactul va fi resimțit în special la produsele care necesită aprovizionare frecventă și distribuție rapidă. Printre cele mai expuse categorii se numără lactatele, produsele de panificație, legumele și carnea proaspătă, alimente care ajung zilnic în magazine și pentru care transportul reprezintă o componentă importantă a costului final.
Taxa pe kilometru crește costurile transportatorilor
Prin noul sistem TollRo, camioanele de mare tonaj vor plăti între 0,24 și 0,31 lei pe kilometru pe drumurile naționale și între 0,48 și 0,62 lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres, în funcție de masa vehiculului și norma de poluare, potrivit situe-ului de specialitate Safefleet.eu.
Potrivit estimărilor din industrie, o cursă de aproximativ 300 de kilometri poate genera costuri suplimentare de până la aproape 200 de lei, în funcție de traseu și categoria vehiculului. Ce alimente sunt cele mai expuse la scumpiri
Cele mai vulnerabile produse sunt cele cu rulaj rapid și marje comerciale reduse:
sursă: Realitatea Plus
Cu cât ar putea crește prețurile
Specialiștii din transport estimează că efectul direct al TollRo asupra prețului final al alimentelor nu va fi unul exploziv, însă va contribui la noi majorări. Pentru produsele de bază, impactul este estimat la aproximativ 1-3%, în timp ce pentru produsele proaspete, care necesită transport frecvent și condiții speciale de livrare, creșterile ar putea ajunge la 2-5%.
În condițiile în care costurile cu combustibilul, forța de muncă și energia au crescut deja semnificativ în ultimii ani, introducerea taxei pe kilometru riscă să pună o presiune suplimentară asupra prețurilor de la raft și asupra bugetelor familiilor din România.