Lovitură pentru consumatori: alimentele de bază s-ar putea scumpi din nou după introducerea TollRo. Ce produse vor costa mai mult

Publicat 12 oct. 2026, 11:29 Actualizat 12 oct. 2026, 11:52 Sursă Realitatea.net

Românii s-ar putea confrunta cu un nou val de scumpiri la alimente după introducerea sistemului TollRo, care înlocuiește rovinieta pentru vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone, începând cu 1 octombrie 2026. Faptul că transportatorii plătesc acum o taxă calculată în funcție de numărul de kilometri parcurși ar urma să ducă la majorarea costurile logistice pentru numeroase produse alimentare, în special cele cu livrare zilnică, arată Realitatea Plus.

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