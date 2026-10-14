Instituțiile statului, în pragul colapsului! 20.000 de angajați riscă să rămână fără salarii, iar spitalele și ambulanțele, fără bani

Criza politică din România începe să se resimtă tot mai puternic în instituțiile statului. În lipsa unei rectificări bugetare, spitalele riscă să întâmpine dificultăți în achiziționarea medicamentelor, iar serviciile de ambulanță ar putea rămâne fără fondurile necesare pentru a funcționa. Probleme grave sunt și în asistența socială, unde aproximativ 20.000 de angajați riscă să nu își primească salariile în ultimele două luni ale anului. Sindicatele avertizează că situația se agravează și amenință cu proteste dacă autoritățile nu găsesc urgent soluții.
Aproximativ 20.000 de angajați din asistența socială riscă să rămână fără salarii
După mai bine de cinci luni de instabilitate politică, problemele financiare se extind în tot mai multe instituții publice. Lipsa unui Guvern cu puteri depline împiedică adoptarea rectificării bugetare, necesară pentru suplimentarea fondurilor în sectoarele care nu mai au bani suficienți până la sfârșitul anului.
Situația este dificilă și în sănătate, unde serviciile de ambulanță și unitățile de primiri urgențe au nevoie de fonduri suplimentare pentru a-și putea acoperi cheltuielile. În paralel, autoritățile locale se confruntă cu probleme legate de plata salariilor și de finanțarea serviciilor destinate persoanelor vulnerabile.
Un avertisment vine din partea Federației Columna. Lucian Puiu, reprezentantul organizației sindicale, a anunțat că miercuri, 14 octombrie, are loc o ședință a Consiliului Național, la care participă liderii a peste 40 de organizații. Cea mai urgentă problemă este lipsa fondurilor pentru plata salariilor angajaților din asistența socială. Potrivit liderului sindical, instituțiile din acest domeniu nu mai au asigurați banii pentru noiembrie și decembrie.
„Suntem în situația în care în instituțiile de asistență socială nu mai sunt bani pentru salarii pe ultimele două luni ale acestui an. Vorbim de un număr în jur de 20.000 de salariați afectați din acest sistem”, a declarat Lucian Puiu.
Primăriile nu mai au bani suficienți pentru funcționare și pentru asistenții persoanelor cu handicap
Problemele financiare nu se limitează la instituțiile de asistență socială. Potrivit sindicaliștilor, numeroase primării întâmpină dificultăți în asigurarea cheltuielilor de funcționare până la sfârșitul anului. Printre cele mai afectate categorii se numără și asistenții persoanelor cu handicap, pentru care autoritățile locale trebuie să asigure plata drepturilor salariale. Lucian Puiu avertizează că lipsa finanțării ar putea afecta atât angajații, cât și persoanele vulnerabile care depind de serviciile oferite de instituțiile publice.
„În egală măsură, primăriile au mari dificultăți în asigurarea cheltuielilor de funcționare până la sfârșitul anului, precum și în plata drepturilor asistenților persoanelor cu handicap. Desigur, ați văzut și dumneavoastră că mai sunt probleme și în alte sectoare de activitate, cum e sănătatea”, a explicat reprezentantul Federației Columna, pentru presă.
În acest context, presiunea asupra bugetului de stat crește. Necesarul suplimentar de finanțare pentru cheltuielile publice a fost estimat în declarațiile politice la până la 15 miliarde de euro, însă această sumă nu reprezintă un necesar confirmat printr-o rectificare bugetară aprobată.
Spitalele și ambulanțele riscă să rămână fără fondurile necesare
O altă problemă importantă este situația din sistemul sanitar. În lipsa unei rectificări bugetare, unele spitale ar putea întâmpina dificultăți în asigurarea banilor pentru medicamente și alte cheltuieli necesare îngrijirii pacienților. Riscuri există și pentru serviciile de ambulanță, care au nevoie de finanțare pentru a-și continua activitatea până la sfârșitul anului. Lipsa banilor ar putea afecta funcționarea acestor servicii, însă o oprire generală a ambulanțelor nu a fost anunțată oficial.
Problemele financiare apar într-o perioadă în care românii se confruntă deja cu scumpiri, inflație ridicată și presiuni asupra veniturilor. În aceste condiții, reprezentanții sindicatelor cer partidelor să ajungă cât mai repede la o înțelegere privind formarea noului Guvern.
Sindicatele cer un Guvern cu puteri depline și rectificarea urgentă a bugetului
Federația Columna susține că rezolvarea problemelor financiare depinde de deblocarea situației politice. Sindicaliștii au transmis deja solicitări oficiale către autorități, însă consideră că Guvernul interimar nu are competențele necesare pentru adoptarea rectificării bugetare. Lucian Puiu a explicat că instituțiile au nevoie urgentă de fonduri suplimentare, dar și de adoptarea bugetului pentru anul viitor și a unei noi legi a salarizării.
„Cert este că avem nevoie și cerem partidelor să găsească o formulă prin care să avem o rectificare bugetară. Să avem guvern, să avem rectificare bugetară, să avem legea bugetului de stat și să avem legea salarizării pe care sindicatele și-o doresc, într-o formulă care să le satisfacă toate revendicările”, a declarat liderul sindical.
Acesta a atras atenția și asupra limitărilor constituționale ale actualului Executiv, explicând că o rectificare bugetară poate fi făcută doar de un Guvern cu puteri depline.
Angajații amenință cu proteste la sediile partidelor politice
În cazul în care autoritățile nu găsesc soluții pentru asigurarea salariilor, sindicaliștii iau în calcul organizarea unor proteste. Acțiunile ar urma să fie îndreptate inclusiv împotriva partidelor politice, pe care reprezentanții angajaților le consideră responsabile pentru găsirea unei soluții la actualul blocaj. Lucian Puiu a precizat că protestele ar putea avea loc la sediile formațiunilor politice, dar și la cabinetele parlamentare ale deputaților și senatorilor, dacă revendicările angajaților nu vor fi rezolvate.
„Cu siguranță că vom trece la acțiuni de protest dacă vom avea un Guvern împotriva acelor măsuri pe care Guvernul trebuie să le ia. Dacă nu le va lua, vom face aceste acțiuni de protest. Vom protesta la sediile partidelor politice, la sediile cabinetelor parlamentare ale deputaților, senatorilor și așa mai departe, astfel încât vocea noastră să fie auzită și revendicările colegilor noștri să fie rezolvate”, a avertizat Lucian Puiu.