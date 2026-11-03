Impozitele pe locuințe vor fi dublate sau triplate? Ce spune premierul Luca Niculescu

Publicat 3 nov. 2026, 22:32 Sursă Realitatea.Net

Premierul Luca Niculescu respinge scenariul dublării sau triplării impozitelor locale și afirmă că Guvernul nu intenționează să introducă taxe noi. O eventuală creștere a impozitelor existente rămâne însă în discuție și va fi analizată în funcție de datele privind finanțele țării, așteptate de la Ministerul Finanțelor în următoarele săptămâni.

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