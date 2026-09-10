Harta angajărilor 2026. Județele cu cele mai multe joburi și salarii de până la 6.500 lei

Publicat 10 sept. 2026, 10:48 Sursă Realitatea.Net

Companiile au menținut un ritm alert de recrutare în marile centre economice. În timp ce Bucureștiul și județul Ilfov continuă să atragă cele mai multe investiții, polii de dezvoltare din Ardeal, Moldova și Dobrogea completează topul regiunilor cu cea mai bogată ofertă de joburi pentru candidați.

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