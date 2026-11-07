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Guvernul pregătește un sistem nou de ajutoare pentru plata energiei. Sprijinul de iarnă, pe baza unui registru al consumatorilor vulnerabili

Luca Niculescu si Dumitru Chisalita (FB/Guvernul României)

Luca Niculescu si Dumitru Chisalita (FB/Guvernul României)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat7 nov. 2026, 12:46
Actualizat7 nov. 2026, 12:49
SursăRealitatea.net

Guvernul lucrează la un nou pachet de măsuri pentru protejarea populației în fața scumpirilor la energie din sezonul rece, iar ajutoarele vor fi acordate mai țintit decât în anii anteriori. Premierul Luca Niculescu a anunțat că discuțiile dintre ministerele implicate sunt în plină desfășurare, în timp ce ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, susține că este nevoie de un registru al consumatorilor vulnerabili

Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, au vizitat sâmbătă centrala Nuclearelectrica, după redeschiderea Unității 1 și resincronizarea acesteia la Sistemul Energetic Național. La finalul vizitei, cei doi oficiali au răspuns întrebărilor jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă, unde au fost întrebați și despre mecanismele de protecție pentru categoriile sociale vulnerabile.

Subiectul a fost abordat în contextul în care situația din sistemul energetic și prognozele meteorologice indică o posibilă creștere semnificativă a costurilor cu încălzirea pe perioada iernii. Oficialii au explicat că Guvernul analizează noi măsuri de sprijin, astfel încât ajutoarele să ajungă mai eficient la consumatorii care au cu adevărat nevoie de ele.

Luca Niculescu: Încercăm să facem ca măsurile de ajutor să fie mai țintite

Premierul Luca Niculescu a declarat că negocierile dintre instituțiile responsabile sunt în desfășurare și că una dintre priorități este identificarea celor mai potrivite soluții pentru consumatorii vulnerabili.

În acest moment sunt discuții între instituțiile implicate, Ministerul Energiei, evident, în primul rând, dar și Ministerul Finanțelor și Ministerul MIPE, Ministerul pentru Proiecte Europene, pentru a vedea exact cum putem să abordăm și mai bine această chestiune, exact pentru consumatorii vulnerabili.

a declarat Luca Niculescu, premier.

Șeful Guvernului a amintit că Executivul a adoptat deja mai multe măsuri de protecție în domeniul energetic și al carburanților, iar noua schemă de sprijin pentru iarnă ar urma să fie mai bine calibrată decât cea aplicată până acum.

Există mai multe măsuri pe care le-am luat, după cum știți, măsurile pentru acciza la motorină, reglementările la tarifele la gaz, care sunt valabile până la sfârșitul lunii martie, apoi acele ajutoare de 50 de lei pe care încercăm să le facem încă și mai țintite.

a mai precizat Niculescu.

Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei: E foarte important să ajungem la un registru al consumatorilor vulnerabili

La rândul său, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a explicat că una dintre principalele probleme ale programelor anterioare a fost faptul că o parte din fonduri nu au ajuns la persoanele aflate în situații de vulnerabilitate energetică.

Sunt elemente care, în momentul de față, sunt puse pe masă și se discută între diversele ministere pentru a se ajunge la o concluzie, în sensul în care trebuie să vedem cui ne adresăm cu adevărat. Istoria celorlalți ani arată că, din păcate, nu întotdeauna banii necesari au ajuns la persoanele care erau, într-adevăr, vulnerabile.

a declarat Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei..

În acest context, Ministerul Energiei susține crearea unui registru național al consumatorilor vulnerabili, care să permită identificarea corectă a beneficiarilor și distribuirea mai eficientă a ajutoarelor.

„Asta înseamnă că e foarte important să ajungem la un registru al consumatorilor vulnerabili, iar acest registru să se bazeze pe o evaluare corectă a acestor consumatori”, a subliniat Dumitru Chisăliță.

Potrivit oficialilor, valoarea finală a sprijinului și criteriile exacte de acordare urmează să fie stabilite după încheierea negocierilor dintre ministerele implicate, obiectivul fiind ca ajutoarele de stat să fie direcționate cu prioritate către persoanele cele mai expuse riscului de sărăcie energetică.

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