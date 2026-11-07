Guvernul pregătește un sistem nou de ajutoare pentru plata energiei. Sprijinul de iarnă, pe baza unui registru al consumatorilor vulnerabili

Publicat 7 nov. 2026, 12:46 Actualizat 7 nov. 2026, 12:49 Sursă Realitatea.net

Guvernul lucrează la un nou pachet de măsuri pentru protejarea populației în fața scumpirilor la energie din sezonul rece, iar ajutoarele vor fi acordate mai țintit decât în anii anteriori. Premierul Luca Niculescu a anunțat că discuțiile dintre ministerele implicate sunt în plină desfășurare, în timp ce ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, susține că este nevoie de un registru al consumatorilor vulnerabili

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