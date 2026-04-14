George Simion trage semnalul de alarmă: AUR nu susține un guvern minoritar și se aliniază moțiunii împotriva lui Bolojan

Publicat 14 apr. 2026, 20:12 Sursă realitatea.net

Liderul AUR, George Simion, a lansat un mesaj tranșant în plină criză guvernamentală, reiterând poziția formațiunii sale față de încercările de menținere la putere a Cabinetului Bolojan. Simion a declarat că singura soluție legitimă pentru deblocarea României este respectarea principiilor democratice fundamentale, refuzând categoric orice formulă de guvernare minoritară care ar ocoli votul cetățenilor.

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