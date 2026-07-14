„Fără jocuri politice pe banii UE!” PSD pune condiții Guvernului demis pentru proiectele europene

Publicat 14 iul. 2026, 12:29 Sursă Realitatea.Net

Liderii PSD au transmis clar că absorbția fondurilor comunitare rămâne o prioritate, însă resping ferm orice încercare a actualului guvern demis de a trece prin Parlament legi „făcute pe genunchi”. Social-democrații acuză că Bolojan se folosește de miza banilor europeni ca paravan pentru manevre politice.

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