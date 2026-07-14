„Fără jocuri politice pe banii UE!” PSD pune condiții Guvernului demis pentru proiectele europene

Liderii PSD au transmis clar că absorbția fondurilor comunitare rămâne o prioritate, însă resping ferm orice încercare a actualului guvern demis de a trece prin Parlament legi „făcute pe genunchi”. Social-democrații acuză că Bolojan se folosește de miza banilor europeni ca paravan pentru manevre politice.
Partidul Social Democrat își asumă pe deplin rolul de forță de opoziție și avertizează că perioada concesiilor politice a expirat. Formațiunea nu va mai tolera nicio decizie guvernamentală care aduce prejudicii propriului electorat sau societății românești în ansamblul ei.
Deși social-democrații rămân deschiși negocierilor pentru învestirea urgentă a unui Guvern legitim și funcțional, sprijinul necondiționat acordat actualului Cabinet demis a luat sfârșit.
Stop legilor făcute pe genunchi: Parlamentul cere timp pentru dezbateri reale
PSD lansează un atac direct la adresa modului în care Executivul gestionează actul legislativ și cere stoparea imediată a proiectelor trimise în ultimul moment.
Fără termene încălcate: Guvernul este direct responsabil să își respecte propriul calendar și să redacteze legile din timp.
Consultări obligatorii: Salvarea fondurilor europene nu poate fi folosită ca scuză pentru a ocoli partenerii sociali și dezbaterea parlamentară reală.
Condiții pentru vot: Guvernul are obligația de a-și asigura majoritatea. Dacă Executivul dorește voturile PSD, va trebui să integreze amendamentele social-democrate destinate protejării cetățenilor și interesului național.
Bani europeni, dar nu cu orice preț
În ciuda climatului tensionat provocat de premierul demis, PSD își menține angajamentul constructiv față de atragerea fondurilor europene. Partidul este gata să voteze „pentru fiecare euro” care i se cuvine României, însă anunță o scanare microscopică a fiecărui text de lege.
Social-democrații avertizează că nu vor permite ca, sub paravanul „salvării banilor din PNRR sau SAFE”, Executivul să introducă prevederi nocive sau avantaje ascunse pentru partidele aflate la putere.
Liniile roșii ale PSD: Ce proiecte vor fi blocate categoric în Parlament
Formațiunea a nominalizat clar cele trei mari inițiative legislative pe care le va respinge în forma actuală, acuzând interese ascunse:
1. Legea salarizării unitare
PSD refuză să valideze o reformă a salarizării croită după viziunea restrictivă a premierului demis. Social-democrații susțin că textul actual, în loc să corecteze discrepanțele din sectorul public, riscă să adâncească inechitățile sociale.
2. Legea integrității în funcțiile publice
Proiectul este privit de opoziție ca un paravan politic. PSD acuză USR că încearcă să modifice regulile jocului pentru a limita puterea instituțiilor de control, cu scopul de a-și proteja proprii lideri care se confruntă cu probleme de integritate.
3. Privatizarea companiilor strategice
Orice tentativă de a scoate la vânzare activele cheie ale statului român va fi blocată. PSD respinge ferm înstrăinarea companiilor strategice la prețuri de nimic, prin liste secrete și fără o consultare publică reală care să garanteze beneficii clare pentru țară.