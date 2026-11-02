Facturile la energie, sub presiune. Ce soluții pregătește Ministerul Energiei pentru reducerea prețurilor

Publicat 2 nov. 2026, 17:12 Sursă Realitatea.Net

Reducerea importurilor de electricitate în perioadele de consum ridicat și acordarea unor ajutoare mai bine direcționate către consumatorii vulnerabili se află printre prioritățile Ministerului Energiei. Dumitru Chisăliță anunță că autoritățile analizează noi mecanisme de sprijin, în timp ce românii sunt îndemnați să compare ofertele furnizorilor pentru a obține tarife mai mici la energia electrică.

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