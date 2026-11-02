Facturile la energie, sub presiune. Ce soluții pregătește Ministerul Energiei pentru reducerea prețurilor
Foto/Arhivă
Reducerea importurilor de electricitate în perioadele de consum ridicat și acordarea unor ajutoare mai bine direcționate către consumatorii vulnerabili se află printre prioritățile Ministerului Energiei. Dumitru Chisăliță anunță că autoritățile analizează noi mecanisme de sprijin, în timp ce românii sunt îndemnați să compare ofertele furnizorilor pentru a obține tarife mai mici la energia electrică.
Reducerea dependenței României de importurile de electricitate, sprijinirea gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și identificarea unor soluții pentru temperarea facturilor se numără printre prioritățile Ministerului Energiei. Ministrul Dumitru Chisăliță susține că autoritățile analizează mai multe variante de intervenție, inclusiv un mecanism prin care ajutoarele financiare să ajungă direct la persoanele care au cea mai mare nevoie de ele.
România vrea să reducă importurile de energie în perioadele de consum ridicat
Unul dintre principalele obiective asumate de ministrul Energiei este creșterea capacității interne de producție a electricității. Potrivit lui Dumitru Chisăliță, România trebuie să își consolideze producția locală, astfel încât să nu mai depindă atât de mult de energia cumpărată din străinătate în intervalele cu cerere ridicată.
Problema este cu atât mai importantă cu cât achizițiile de electricitate din perioadele de vârf se realizează, de regulă, la prețuri mai mari. Ministrul consideră că dezvoltarea capacităților de producție din țară ar putea contribui la diminuarea acestei expuneri și la limitarea presiunii asupra costurilor suportate de consumatori.
Al doilea obiectiv vizează protejarea persoanelor aflate în dificultate din cauza cheltuielilor cu energia. Oficialul susține că este necesară o formulă de sprijin mai bine direcționată, astfel încât fondurile publice să ajungă la gospodăriile care se confruntă cu vulnerabilitate energetică.
Totodată, Ministerul Energiei urmărește identificarea unor intervenții care să influențeze evoluția tarifelor la electricitate atât în perioada imediat următoare, cât și pe termen mediu.
Voucherele pentru energie, printre variantele analizate de autorități
Guvernul ia în calcul mai multe posibilități pentru susținerea consumatorilor cu venituri reduse. Printre scenariile discutate se află acordarea unor vouchere pentru plata facturilor sau modificarea sistemului actual de sprijin.
Dumitru Chisăliță a precizat că decizia nu aparține exclusiv Ministerului Energiei, deoarece prețul final al electricității și al gazelor naturale este influențat de mai multe componente și instituții.
În acest context, propunerile trebuie discutate și armonizate cu celelalte autorități implicate înainte de stabilirea unei formule concrete de ajutor.
Ministrul a mai subliniat că, în documentele de lucru existente în prezent, nu este prevăzută o reducere a TVA pentru energie. Prioritatea ar fi identificarea exactă a gospodăriilor care au nevoie de sprijin și construirea unui mecanism prin care ajutoarele să fie distribuite eficient.
De ce sunt mari prețurile la energia electrică în România
Nivelul facturilor nu poate fi explicat doar prin situația producătorilor și furnizorilor din România, susține ministrul Energiei. Piața de electricitate funcționează la nivel regional, iar schimburile comerciale dintre state influențează formarea prețurilor.
Dumitru Chisăliță a explicat că România se află într-o piață interconectată cu alte state europene, motiv pentru care evoluțiile din țările vecine se reflectă și în tarifele interne.
Oficialul a oferit drept exemple Ungaria și Grecia, unde prețurile la electricitate se situează la niveluri apropiate de cele din România. În anumite momente, tarifele din Ungaria pot fi chiar mai ridicate decât cele de pe piața românească.
Explicația ține de circulația energiei între țări, în funcție de necesarul de consum și de disponibilitatea producției. Astfel, prețurile sunt influențate nu doar de condițiile interne, ci și de echilibrul dintre cerere și ofertă la nivelul întregii regiuni.
Ministrul Energiei le recomandă românilor să compare ofertele furnizorilor
Pe lângă măsurile pregătite de autorități, consumatorii au la dispoziție și posibilitatea de a-și reduce cheltuielile prin alegerea unei oferte mai avantajoase de furnizare a electricității.
Dumitru Chisăliță îi îndeamnă pe români să verifice periodic tarifele disponibile pe piață, folosind comparatorul de oferte publicat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
Dacă oferta primită de la furnizorul actual este considerabil mai scumpă decât alternativele disponibile, consumatorii pot lua în calcul schimbarea companiei care le furnizează electricitatea.
Ministrul a atras atenția că există deja oferte cu tarife sub pragul de 1,3 lei/kWh. În aceste condiții, compararea prețurilor poate reprezenta o soluție imediată pentru gospodăriile care vor să își diminueze facturile.
Schimbarea furnizorului este un drept al fiecărui consumator, iar verificarea periodică a ofertelor poate ajuta la identificarea unor costuri mai mici pentru energia electrică.
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News