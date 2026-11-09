Facturile la energie ar putea aduce noi surprize în această iarnă. Dumitru Chisăliță: Se analizează majorarea ajutoarelor pentru consumatorii vulnerabili

Românii cu venituri reduse ar putea beneficia de ajutoare mai mari pentru plata facturilor la energie electrică, începând cu 1 aprilie 2027. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat că, împreună cu Ministerul Muncii și alte instituții implicate, analizează mai multe scenarii pentru modificarea schemei de sprijin destinată consumatorilor vulnerabili. Printre variantele luate în calcul se numără creșterea plafoanelor de venit, astfel încât un număr mai mare de persoane să poată primi bonificații.
Întrebat cum vor arăta facturile românilor în această iarnă, în condițiile în care prețurile la energie continuă să crească, ministrul a precizat că autoritățile lucrează la o nouă formulă de sprijin.
Mai mulți români ar putea primi ajutoare pentru plata energiei
O posibilă modificare vizează categoriile de persoane care se încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili. Ministrul a confirmat că sunt analizate noi plafoane de venit, care ar putea permite extinderea numărului de beneficiari.
Astfel, autoritățile iau în calcul atât extinderea numărului de persoane eligibile, cât și adaptarea valorii sprijinului la nevoile acestora.
Deocamdată, nu au fost anunțate pragurile de venit care ar urma să fie aplicate și nici valoarea exactă a eventualelor bonificații.
Ajutorul pentru gaze ar putea ajunge la 100 de lei?
În ceea ce privește sprijinul pentru plata facturilor la gaze, ministrul a precizat că există mai multe scenarii în analiză. Întrebat dacă ajutorul ar putea crește de la 50 la 100 de lei, Dumitru Chisăliță a spus că nu deține informații care să confirme o asemenea variantă.
El a amintit că suma de 50 de lei a fost discutată în cadrul analizelor și a precizat că, pentru anumite categorii de consumatori, în special cele cu un consum de energie electrică sub 55 kWh pe lună, acest nivel de sprijin poate reprezenta în continuare un ajutor relevant.
Întrebat dacă sprijinul ar putea ajunge la 100 de lei, acesta a răspuns că nu are o astfel de informație.
Când ar putea intra în vigoare noile măsuri
Modificarea schemei pentru consumatorii vulnerabili este analizată pentru data de 1 aprilie 2027. Până atunci, Ministerul Energiei și Ministerul Muncii trebuie să stabilească forma finală a măsurilor, plafoanele de venit și valoarea ajutoarelor.
Pentru moment, autoritățile nu au prezentat o decizie finală, iar scenariile discutate nu reprezintă măsuri adoptate. Românii vor afla în perioada următoare dacă sprijinul va fi extins și în ce condiții vor putea beneficia de noile bonificații.