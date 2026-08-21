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Documentul prin care Guvernul Bolojan sărăcește românii. Ce tăieri se fac în legea salarizării
Publicat21 aug. 2026, 08:29
SursăRealitatea PLUS
Proiectul legii salarizării pregătește o reducere a valorii de referință folosite la calcularea veniturilor angajaților de la stat. Indicatorul ar urma să scadă de la 4.100 la 4.000 de lei, deși sindicatele au cerut majorarea lui la nivelul salariului minim brut, de 4.325 de lei. Aplicarea noii valori, împreună cu reducerea sporurilor, riscă să ducă la scăderi de venituri pentru mai multe categorii de bugetari, conform Realitatea PLUS.
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