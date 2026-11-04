Datoriile Damen Mangalia au crescut la 2,3 miliarde de lei în perioada falimentului

Datoriile totale ale Damen Mangalia au ajuns la 2,3 miliarde de lei, conform raportului lichidatorului judiciar publicat pe 30 octombrie 2026. Vânzarea șantierului naval către Rheinmetall pentru 138 de milioane de euro acoperă doar o treime din aceste obligații.
Conform ultimului Raport de activitate intermediar, întocmit de lichidatorul judiciar CITR și publicat pe 30 octombrie 2026, datoriile curente ale companiei la data de 30 septembrie 2026 se ridicau la 101 milioane de lei. Aceste sume s-au acumulat după 28 aprilie 2026, când Tribunalul Constanța a decis falimentul șantierului naval, în urma respingerii planului de reorganizare de către adunarea creditorilor.
Valoarea totală a datoriilor acceptate este de aproximativ 2,3 miliarde de lei. Documentul consultat de News.ro precizează că luna octombrie nu a fost încă închisă contabil, iar evoluția datoriilor pentru această perioadă va fi prezentată în raportul următor.
Cea mai mare parte a noilor datorii curente o reprezintă 73,8 milioane de lei către fondul de garantare. Următoarele poziții sunt ocupate de bugetul de stat, cu 12,2 milioane de lei, taxe salariale (5,1 milioane de lei), salarii (3,4 milioane de lei) și furnizorii de servicii și materiale (4,3 milioane de lei).
Restanțele salariale actuale vizează cei aproximativ o sută de angajați care au rămas pe platformă pentru a asigura întreținerea sau paza, după declararea falimentului.
În ceea ce privește datoriile anterioare falimentului, pe 6 februarie 2026, CITR publica Tabelul definitiv provizoriu nr. 1 al creanțelor, cu un total acceptat de 1,94 miliarde de lei. Din această sumă, 1,053 miliarde de lei erau creanțe pure și simple, iar 823 de milioane de lei erau sub condiție, în contextul unor litigii.
Creanțele bugetare din acest tabel erau de 28,3 milioane de lei, dintre care Fiscul avea cel mai mult de primit (25,9 milioane de lei). Salariații aveau de încasat restanțe de 4 milioane de lei. Restul sumei era cerut de 184 de companii, iar 85% din creanțe erau solicitate de firmele din grupul Damen.
Pe 14 august 2026, CITR publica un tabel suplimentar al creanțelor pentru perioada iunie 2024 - aprilie 2026, cu noi datorii recunoscute de 193 milioane de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) era solicitantul cu cele mai mari pretenții, revendicând 119,6 milioane de lei.
În total, conform celor trei documente oficiale, bugetul de stat sau local ar avea de primit cel puțin 260 de milioane de lei, iar salariații cel puțin 33 de milioane de lei. Conform legii, ambele categorii au prioritate în fața creditorilor chirografari.
Compania germană Rheinmetall a achitat până în prezent doar 10% din valoarea tranzacției de 138 de milioane de euro, suma stipulată pentru participarea la licitație. Dacă vânzarea se va finaliza, bugetul de stat și salariații ar putea încasa aproape jumătate din valoarea tranzacției, reprezentând aproximativ 300 de milioane de lei.