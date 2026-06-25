Daniel Udrescu - Marea Decapitalizare a României (2022-2026). Analiza impactului fiscal, inflaționist și administrativ al politicilor Boloș-Bolojan. Taxa Ascunsă pe Inflație

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 25 iun. 2026, 07:43

În analiza sa, Daniel Udrescu susține că politicile fiscale, inflaționiste și administrative aplicate în perioada 2022–2026 au produs un amplu transfer de resurse din mediul privat către stat. Prin ceea ce autorul numește „taxa ascunsă pe inflație”, guvernările Boloș–Bolojan ar fi alimentat cea mai mare decapitalizare a economiei românești din ultimii ani.

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