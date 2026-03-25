Damen Mangalia intră în faliment. Mii de oameni rămân fără loc de muncă

Damen Shipyards Mangalia depune actele pentru faliment, anunță BNS. După luni de incertitudine, compania care controlează operațiunile de pe Șantierul Naval Mangalia a ales calea lichidării, generând o criză majoră în sectorul construcțiilor navale din România.

Situația de la Șantierul Naval Mangalia a atins punctul critic miercuri, după ce Adunarea Generală a Creditorilor a pecetluit soarta gigantului industrial. Potrivit unui comunicat emis de Blocul Național Sindical (BNS), partenerul olandez Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al societății, fapt care atrage după sine eșecul procesului de redresare și declanșarea iminentă a procedurii de faliment. Această decizie marchează un moment dramatic pentru economia locală, transformând insolvența de anul trecut într-o lichidare forțată a activelor.

Damen Olanda vrea despăgubiri de 500 de milioane de euro de la statul român

Declinul celui mai mare șantier naval din România, o unitate strategică ce se întinde pe mai bine de un milion de metri pătrați, vine pe fondul unui conflict juridic și administrativ prelungit. Structura acționariatului, una complexă și tensionată, vede statul român deținând pachetul majoritar de 51% prin Ministerul Economiei, în timp ce restul de 49% aparține grupului Damen. Deși olandezii mai operează cu succes un șantier la Galați, parteneriatul de la Mangalia s-a rupt definitiv după ce aceștia au acuzat autoritățile române de nerespectarea contractului de asociere, solicitând în instanță despăgubiri record de 500 de milioane de euro.

Datorii de peste 160 de milioane de euro ale șantierului de la Mangalia

Impactul social al acestui eșec este deja vizibil pe străzile din Mangalia, unde salariații au ieșit în repetate rânduri în stradă pentru a protesta împotriva neplății salariilor de peste trei luni. Odată cu intrarea în faliment, speranțele celor rămași se sting, deoarece procedura presupune radierea societății și încetarea automată a tuturor contractelor individuale de muncă. Pentru orașul de la malul mării, pierderea acestor locuri de muncă reprezintă o lovitură socială majoră, având în vedere că unitatea a fost, de-a lungul deceniilor, principalul motor economic al zonei, trecând succesiv prin administrarea coreenilor de la Daewoo și ulterior a olandezilor de la Damen.

Din punct de vedere operațional, șantierul se afla deja într-o stare de asfixie financiară. Cu datorii care au explodat până la pragul de 160 de milioane de euro și o activitate restrânsă aproape exclusiv la reparații minore în detrimentul construcției de nave noi, unitatea nu a mai reușit să atragă contractele necesare supraviețuirii. Acum, urmează etapa inventarierii și valorificării forțate a utilajelor și infrastructurii pentru acoperirea creanțelor, în timp ce sindicatele solicită intervenția de urgență a Guvernului pentru a identifica soluții de protecție a muncitorilor lăsați fără mijloace de subzistență.