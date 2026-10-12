Dacia atacă segmentul C cu modelul Striker: Crossover-ul de la 23.490 euro mizează pe motorizări electrificate și volume pe piața europeană

Dacia Striker, noul model al constructorului român, a fost prezentată oficial la Salonul Auto de la Paris 2026. Modelul promite un mix între design modern, dotări tehnologice și motorizări electrificate, iar prețul de pornire anunțat pe piața franceză este de 23.490 de euro.
Dacia își extinde dinamic ofensiva în segmentul C și prezintă oficial noul Dacia Striker în cadrul Salonului Auto de la Paris 2026. Alături de SUV-ul Bigster, noul crossover de la Mioveni aduce o rețetă atipică pentru piața europeană: un mix între eleganța unui break, versatilitatea unei berline și o gardă la sol înălțată, totul la un preț de pornire atractiv, de sub 24.000 de euro.
Cu o lungime de 4,62 metri — depășind Bigster cu aproximativ 5 centimetri — Striker își asumă o siluetă alungită, un plafon plonjat și jante dinamice de până la 19 inci. Deși este lansat în premieră mondială în capitala Franței, modelul a stârnit deja interes masiv după ce prototipuri de teste au fost surprinse pe străzile din București.
Noul model intră direct în bătălie cu nume consacrate din segmentul compact, precum Skoda Octavia Combi, Volkswagen Golf Variant și Toyota Corolla Touring Sports.
Interior spațios și tehnologie de ultimă generație: Portbagaj de 600 de litri și ecran multimedia standard
Habitaclul noului Dacia Striker oferă un spațiu generos pentru cinci pasageri și un volum al portbagajului de până la 600 de litri. Deși habitabilitatea este comparabilă cu cea din Bigster, șoferul beneficiază de o poziție la volan mai joasă și mai sportivă.
Nivelul de echipare și calitatea percepută fac un pas important înainte:
Digitalizare completă: Bordul integrează un instrumentar digital LightVisio de 7 inci și un ecran multimedia tactil de 10,1 inci, ambele oferite standard încă de la echiparea de bază.
Echipare Essential: Vine la pachet cu aer condiționat, cameră pentru marșarier, senzori de parcare și conectivitate completă pentru smartphone.
Niveluri superioare (Expression, Journey, Extreme): Introduc climatizarea automată pe două zone, frâna de parcare electrică cu funcție Autohold, plafonul panoramic, hayonul electric hands-free, scaunele încălzite și încărcarea wireless pentru telefon.
Totodată, constructorul a pus un accent deosebit pe izolarea fonică mai bună și pe finsaje interioare superioare.
Trei motorizări electrificate: Până la 1.600 km autonomie și opțiune 4x4 hibridă
Dacia Striker debutează exclusiv cu grupuri motopropulsoare electrificate, concepute pentru eficiență maximă și costuri reduse de exploatare:
Mild hybrid-G 140 (140 CP): Un sistem inovator care combină un motor turbo de 1,2 litri (48V) cu alimentare mixtă benzină + GPL. Poate fi configurat cu transmisie manuală sau automată și oferă o autonomie totală record de până la 1.600 de kilometri.
Hybrid 155 (155 CP): Ansamblu hibrid format dintr-un motor pe benzină de 1,8 litri și două motoare electrice. Cu un consum mixt de doar 4,2 l/100 km, mașina poate rula până la 80% din timpul petrecut în oraș în modul 100% electric.
Hybrid 150 4×4 (150 CP): Versiune cu tracțiune integrală asigurată de un motor electric amplasat pe puntea spate, echipată cu cinci moduri speciale de rulare.
Prețuri oficiale și data la care se deschid comenzile
Dacia a publicat deja lista oficială de prețuri pentru piața europeană (referință Franța):
Dacia Striker Essential (mild hybrid-G 140, manuală): de la 23.490 euro
Dacia Striker Expression: de la 25.100 euro (manuală) / 26.700 euro (automată)
Dacia Striker Hybrid 155: de la peste 28.000 euro
Dacia Striker Hybrid 150 4×4: de la 30.000 euro
Echipările de top Journey și Extreme 4x4: ajung până la 31.900 euro
Comenzile oficiale pentru Dacia Striker se deschid începând cu data de 13 octombrie 2026.