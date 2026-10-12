Dacia atacă segmentul C cu modelul Striker: Crossover-ul de la 23.490 euro mizează pe motorizări electrificate și volume pe piața europeană

Publicat 12 oct. 2026, 21:07 Sursă Realitatea.Net

Dacia Striker, noul model al constructorului român, a fost prezentată oficial la Salonul Auto de la Paris 2026. Modelul promite un mix între design modern, dotări tehnologice și motorizări electrificate, iar prețul de pornire anunțat pe piața franceză este de 23.490 de euro.

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