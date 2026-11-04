Circulația se deschide pe cei 13 km de autostradă A0 între Afumați și Glina

Publicat 4 nov. 2026, 10:33 Sursă observatornews

Circulația rutieră se deschide vineri, 4 noiembrie 2026, de la ora 14:00, pe cei 13 kilometri ai autostrăzii A0 între Afumați și Glina. Tronsonul face legătura directă între autostrăzile A3 și A2.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre A0