Circulația se deschide pe cei 13 km de autostradă A0 între Afumați și Glina

Circulația rutieră se deschide vineri, 4 noiembrie 2026, de la ora 14:00, pe cei 13 kilometri ai autostrăzii A0 între Afumați și Glina. Tronsonul face legătura directă între autostrăzile A3 și A2.
Deschiderea circulației pe acest segment al Autostrăzii de Centură a Capitalei a fost amânată de două ori din cauza necesității efectuării unor lucrări suplimentare pentru siguranța rutieră.
Segmentul de 13 kilometri conectează A3, autostrada spre Ploiești, cu A2, autostrada spre Constanța, eliminând necesitatea utilizării vechii centuri a Capitalei pentru traversarea orașului.
Potrivit informațiilor din sursă, unul dintre loturile care compun acest tronson a fost finalizat încă din vară, dar nu a putut fi deschis traficului deoarece era dependent de celălalt lot, care a fost completat recent.
Investiția totală pentru această porțiune depășește 700 de milioane de lei. Odată cu deschiderea celor 13 kilometri, mai rămân de finalizat 17 kilometri din întregul inel al autostrăzii A0.
Termenul-limită pentru finalizarea ultimilor 17 kilometri este sfârșitul anului 2026, condiționat de respectarea programelor de lucru stabilite.