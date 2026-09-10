Cele mai importante proiecte pentru infrastuctura sportivă din Iași nu au finanțare. Care sunt motivele

Proiectele noii Săli Polivalente și ale Stadionului din Iași rămân fără linii de finanțare clare.
Informațiile prezentate de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, cu ocazia unei întâlniri desfășurate la Iași, conturează un viitor incert pentru două dintre cele mai importante investiții în infrastructura sportivă a orașului. Potrivit acestuia, proiectul destinat construirii Sălii Polivalente a întâmpinat obstacole birocratice semnificative în etapa de achiziție, blocându-se din motive de natură obiectivă.
În ceea ce privește noul Stadion din Iași, ministrul Cseke Attila a declarat că, în momentul de față, la nivel național, sunt nouă astfel de construcții în lucru, iar – dacă vor fi identificate linii de finanțare suplimentare – vor putea fi ridicate și altele.
„S-a blocat la partea de achiziție din diverse motive care nu țin de criterii de subiectivism, ci de criterii obiective. S-a refăcut documentația, domnul primar și-a asumat să scoată la licitație, pe baza acestei documentații, investiția și, chiar dacă s-ar încheia contractul de execuție de lucrări în prima perioadă, să aducă o cofinanțare, iar noi, ca și Guvernul României, ceea ce ne-am asumat în anii anteriori, trebuie să ne asumăm, adică, în paralel cu această procedură, hotărârea de Guvern trebuie reaprobată cu noii indicatori tehnico-economici și să aducem partea noastră de finanțare națională la această investiție.
Astăzi sunt în construcție 9 stadioane, marea lor majoritate sunt în perioadă de început. Dacă se găsesc soluții financiare, sigur, se pot include și construcții de alte stadioane”, spune Cseke Attila.