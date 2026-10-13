CE Oltenia: 18 licitații pentru energia electrică din 2027 și 2028, anulate pe piața OPCOM

CE Oltenia are 18 oferte de energie electrică anulate pe OPCOM, pentru livrări în 2027 și 2028. Volumele cumulate depășesc 1.000 GWh.
Complexul Energetic Oltenia (CEO) nu a reușit să finalizeze mai multe tranzacții pentru vânzarea energiei electrice cu livrare în anii 2027 și 2028. Potrivit datelor publicate de operatorul pieței de energie OPCOM, 18 oferte ale companiei figurează cu statutul „anulată”.
Dintre acestea, opt oferte vizau furnizarea energiei electrice în bandă, pe parcursul anilor 2027 și 2028, iar alte zece erau destinate livrării energiei în intervalele de vârf din anul 2027.
CE Oltenia a scos la vânzare energie la prețuri de până la 1.190 de lei/MWh
Cele opt pachete de energie electrică destinate livrării în bandă aveau un volum cumulat de 877.200 MWh, echivalentul a 877,2 GWh. Energia urma să fie livrată în perioada 1 ianuarie 2027 – 31 decembrie 2028, la un preț de 750 de lei/MWh.
În paralel, compania a propus spre vânzare zece oferte pentru energia electrică de vârf, cu livrare în anul 2027. Prețul stabilit pentru aceste pachete a fost de 1.190 de lei/MWh, iar volumul total a ajuns la 131.400 MWh, respectiv 131,4 GWh.
Conform evidențelor OPCOM, toate cele 18 oferte au fost anulate.
Ce înseamnă energia electrică în bandă și energia de vârf
Energia electrică în bandă presupune livrarea unei cantități de energie la un nivel constant, pe intervalul de timp stabilit prin contract. În cazul ofertelor Complexului Energetic Oltenia, livrarea era prevăzută pentru întreaga perioadă cuprinsă între începutul anului 2027 și sfârșitul anului 2028.
În schimb, energia de vârf este destinată unor intervale orare specifice, în care cererea de electricitate poate fi mai ridicată. Aceste produse au condiții de livrare diferite și, în cazul ofertelor analizate, au fost scoase la vânzare la un preț mai mare decât energia în bandă.
CE Oltenia, în centrul tranzacțiilor de pe piața energiei
Complexul Energetic Oltenia este unul dintre principalii producători de energie electrică din România, cu activitate bazată în principal pe exploatarea lignitului și producția de energie în termocentrale.
Tranzacțiile derulate prin OPCOM reprezintă un mecanism prin care producătorii pot oferta energie electrică pentru livrare în perioade viitoare, în condițiile stabilite pentru fiecare produs.
Anularea celor 18 oferte pentru livrări în 2027 și 2028 reprezintă rezultatul consemnat în evidențele operatorului pieței. Datele disponibile privind aceste oferte nu indică, prin ele însele, motivele concrete ale anulării și nici efectul direct asupra prețurilor plătite de consumatorii finali.