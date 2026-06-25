Casa Albă cere fonduri pentru războiul din Iran: 88 de miliarde de dolari, solicitați de urgență Congresului

Publicat 25 iun. 2026, 09:05 Sursă Realitatea.net

Casa Albă a solicitat miercuri Congresului american o suplimentare bugetară de aproape 88 de miliarde de dolari, cea mai mare parte destinată acoperirii costurilor generate de războiul din Iran.

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