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Casa Albă cere fonduri pentru războiul din Iran: 88 de miliarde de dolari, solicitați de urgență Congresului
Donald Trump
Publicat25 iun. 2026, 09:05
SursăRealitatea.net
Casa Albă a solicitat miercuri Congresului american o suplimentare bugetară de aproape 88 de miliarde de dolari, cea mai mare parte destinată acoperirii costurilor generate de războiul din Iran.
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