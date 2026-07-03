Bulgaria vrea să construiască împreună cu Ucraina centrala nucleară cu reactoare din Rusia lângă România

Guvernul de la Sofia a anunțat că intenționează să transforme controversata centrală nucleară neterminată de la Belene într-un proiect european, prin colaborare cu Ucraina și finanțare din partea Uniunii Europene.
Anunțul a fost făcut miercuri de premierul bulgar Rumen Radev, care a declarat că i-a propus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca cele două țări să construiască împreună centrala, situată în apropierea graniței cu România. Electricitatea produsă ar urma să fie livrată Ucrainei prin rețeaua din România, potrivit bta.bg.
Radev a precizat că propunerea a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu Zelenski la Bruxelles. Potrivit prim-ministrului, președintele ucrainean a revenit cu ideea achiziționării reactoarelor de la CNE Belene, sugerând totodată ca cele două state să construiască împreună centrala și să furnizeze energie Ucrainei prin intermediul teritoriului românesc.
Radev: Un astfel de proiect, avantajos pentru Bulgaria
Șeful Guvernului bulgar a subliniat că un astfel de proiect ar fi avantajos pentru Bulgaria, dacă va fi pus în practică. Radev a mai spus că executivul nu va revoca acordul bilateral cu Ucraina, întrucât acesta nu conține angajamente concrete, termene limită sau volume de asistență stabilite.
„Asta înseamnă responsabilitatea instituțională și respectarea dreptului internațional. Bulgaria nu poate trimite un semnal diferit”, a declarat Radev, subliniind că acordurile internaționale semnate de oficialii bulgari reprezintă angajamente asumate de stat și trebuie respectate.
Potrivit premierului, documentul prevede doar explorarea oportunităților de sprijin și identificarea unor posibile forme de asistență, fără a impune obligații specifice. Radev a mai menționat că acordul include și eforturi ale Ucrainei de a extinde învățământul în limba bulgară acolo unde este posibil, precum și de a proteja drepturile minorității naționale bulgare din țară.
Un proiect controversat, cu reactoare din Rusia
Centrala nucleară de la Belene este un proiect nefinalizat, amplasat pe malul Dunării, la aproximativ 15 kilometri de granița cu România și la circa 100 de kilometri de Craiova. Din cauza apropierii de teritoriul românesc, Bucureștiul a cerut în repetate rânduri, la mijlocul anilor 2000, informații suplimentare privind impactul asupra mediului și siguranța proiectului.
Proiectul a fost relansat în 2006, dar abandonat din nou în 2012, din cauza costurilor ridicate și a dificultăților de finanțare. Deși Bulgaria a achitat și a primit reactoare de fabricație rusă, centrala nu a fost niciodată construită.