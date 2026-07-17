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Bulgaria a depășit România la puterea de cumpărare. Cum a distrus Bolojan economia?
Publicat17 iul. 2026, 12:07
Actualizat17 iul. 2026, 12:09
SursăRealitatea PLUS
Bulgaria a depășit România la putere de cumpărare. Are inflație mai mică, TVA mai mic, taxe mai mici pe muncă și deficit la jumătate.
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