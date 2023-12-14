Bugetul de stat, APROBAT! Marcel Ciolacu: „Nu vor fi creșteri de taxe în 2024. Există bani pentru PENSII”
Premierul Marcel Ciolacu a spus că nu vor exista creșteri de taxe în 2024
Ședința de Guvern a avut loc până la urmă, joi, la ora 21.00, după o amânare de aproape 10 ore. Premierul Marcel Ciolacu a spus că nu vor exista creșteri de taxe în 2024.
Marcel Ciolacu a afirmat, joi seară, la începutul şedinţei de Guvern, că amânarea s-a produs pentru a fi rezolvate toate problemele legate de Legea bugetului.
„Adoptăm astăzi Bugetul de Stat pe 2024, unul axat pe investiții de circa 7% din PIB. Anul viitor, investițiile vor contribui cu jumătate la creșterea economică, iar creșterea investițiilor va fi dublă față de cea a consumului!
Aici este, de fapt, cheia dezvoltării României! Țintim o creștere economică de 3.4%, a doua cea mai mare din UE. Asta înseamnă 150 de miliarde de lei în plus la PIB-ul României față de acest an. Bugetul asigurărilor sociale, pe care îl aprobăm tot azi, probează că există bani atât pentru creșterea pensiilor de la 1 ianuarie cu rata inflației, de 13,8%, cât și pentru recalcularea pensiilor din 1 septembrie!
Sunt prevăzute și fonduri pentru a crește alocațiile și ajutoarele sociale. Majorăm, așa cum am promis, salariile profesorilor și există necesarul pentru o mărire de 5% în sistemul bugetar – nu și la demnitari!”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.
