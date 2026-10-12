București și Ilfov concentrează peste jumătate din afacerile companiilor de top din România
Cifră de afaceri
București și Ilfov generează 53,09% din cifra de afaceri a companiilor din TNF 2026. Vezi ce județe urmează și unde se înregistrează cea mai mare rentabilitate.
Capitala și județul Ilfov domină mediul de afaceri românesc, generând împreună 53,09% din cifra de afaceri a companiilor incluse în Topul Național al Firmelor (TNF) 2026. Datele publicate de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) arată că firmele clasate în primele zece poziții ale categoriilor analizate au realizat afaceri totale de 299,47 miliarde de euro.
Clasamentul cuprinde 12.943 de companii din toate cele 41 de județe ale țării și din București. Acestea au obținut un profit din exploatare de 26,52 miliarde de euro și asigură peste 1,37 milioane de locuri de muncă.
Bucureștiul concentrează cele mai mari afaceri
Municipiul București ocupă prima poziție la nivel național, cu 3.413 companii incluse în clasament. Acestea au cumulat o cifră de afaceri de 132,01 miliarde de euro, echivalentul a 44,08% din totalul înregistrat de firmele din Topul Național al Firmelor.
Companiile din Capitală au raportat un profit din exploatare de 11,67 miliarde de euro și au avut 515.697 de angajați.
La rândul său, județul Ilfov contribuie semnificativ la rezultatul regiunii București–Ilfov. Cele 979 de companii incluse în clasament au realizat o cifră de afaceri de 26,99 miliarde de euro.
Împreună, Bucureștiul și Ilfovul depășesc pragul de jumătate din cifra de afaceri totală a companiilor clasate la nivel național, confirmând concentrarea activității economice în zona Capitalei.
Argeș, Cluj și Timiș, printre județele cu cele mai mari cifre de afaceri
După București și Ilfov, județele Argeș, Cluj și Timiș se remarcă prin rezultatele companiilor incluse în clasament.
Argeșul a înregistrat o cifră de afaceri cumulată de 13,37 miliarde de euro, urmat de Cluj, cu 13,01 miliarde de euro, și Timiș, cu 10,16 miliarde de euro. Județul Bacău completează primele poziții, cu afaceri de 8,47 miliarde de euro.
Clujul se situează, de asemenea, pe locul al treilea la nivel național după numărul companiilor incluse în top, cu 748 de firme. Acestea au generat un profit din exploatare de 1,45 miliarde de euro și au avut 67.992 de angajați.
În Timiș au fost clasate 526 de companii, care însumează 64.995 de salariați.
Sibiu înregistrează cea mai ridicată rată a profitului din exploatare
În privința rentabilității, județul Sibiu se evidențiază printr-o rată a profitului din exploatare de 20,3%, cea mai ridicată dintre județele analizate.
Companiile sibiene incluse în clasament au înregistrat un profit din exploatare de 1,24 miliarde de euro, la o cifră de afaceri de 6,11 miliarde de euro. Rata profitului este de peste două ori mai mare decât media companiilor din clasament, de 8,86%.
Rezultate peste medie au fost consemnate și de companiile din Neamț, cu o rată a profitului din exploatare de 14%, Iași, cu 12,4%, și Cluj, cu 11,1%.
Datele arată că cele mai mari cifre de afaceri nu se traduc automat și prin cele mai ridicate rate de rentabilitate.
Unde se înregistrează cea mai mare cifră de afaceri pe angajat
Analiza eficienței economice scoate în evidență și diferențele dintre județe în ceea ce privește cifra de afaceri raportată la numărul de salariați.
Giurgiu se află pe primul loc, cu aproximativ 294.000 de euro cifră de afaceri pe angajat. Urmează Argeș, cu circa 293.700 de euro, Ilfov, cu aproximativ 287.100 de euro, și Constanța, cu 285.900 de euro.
Media companiilor incluse în Topul Național al Firmelor este de aproximativ 218.000 de euro pe salariat.
Acest indicator reflectă valoarea afacerilor raportată la numărul de angajați, dar nu reprezintă, în sine, o măsură completă a productivității sau a profitabilității unei companii.
Aproape 13.000 de companii, incluse în Topul Național al Firmelor 2026
Pentru realizarea ediției din 2026, Camera de Comerț și Industrie a României a analizat 945.739 de bilanțuri financiar-contabile. Dintre acestea, 366.550 au intrat în competiția pentru primele zece poziții ale clasamentului.
Topul Național al Firmelor evaluează companiile din șapte domenii principale: industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit, precum și construcții.
Clasamentul este realizat pe baza mai multor indicatori economici, printre care cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.
Potrivit datelor CCIR, cifra de afaceri cumulată a celor 12.943 de companii clasate a crescut cu 4,34% față de anul precedent, în timp ce profitul din exploatare a avansat cu 2,39%.
Rezultatele confirmă rolul important al companiilor performante în economia României și evidențiază diferențele regionale în ceea ce privește volumul afacerilor, rentabilitatea și eficiența economică.
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