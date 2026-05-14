Bilet unic de tren în Europa. Planul UE pentru călătorii simple

Sursă: Realitatea.net

Uniunea Europeană își dezvăluie strategia pentru introducerea unui bilet unic de tren, menit să elimine birocrația și să faciliteze călătoriile transfrontaliere pe continent. În timp ce oficialii de la Bruxelles promit o experiență de călătorie fără cusur, criticii avertizează că adevărata problemă rămâne infrastructura feroviară precară, nu modalitatea de achiziție a biletelor.

Un singur bilet pentru a traversa continentul

Uniunea Europeană face un pas decisiv către transformarea transportului feroviar într-o alternativă reală și sustenabilă la zborurile pe distanțe scurte. Comisia Europeană a propus un nou set de măsuri menit să pună capăt calvarului călătoriilor fragmentate, unde pasagerii sunt forțați să navigheze prin zeci de sisteme de ticketing diferite pentru o singură rută transfrontalieră. Obiectivul central este crearea unui sistem unitar care să permită achiziția unui bilet unic pentru întreaga călătorie, oferind astfel predictibilitate și confort celor care aleg trenul în detrimentul avionului.

Protecție sporită pentru pasageri în cazul întârzierilor

Una dintre cele mai importante prevederi ale noului plan se referă la drepturile pasagerilor care folosesc bilete integrate. În prezent, pierderea unei conexiuni din cauza întârzierilor pe o secțiune a traseului lasă adesea călătorul fără soluții clare. Noile reglementări vor impune asistență automată: pasagerii afectați vor avea dreptul la transport alternativ până la destinația finală fără costuri suplimentare sau la rambursarea biletului nefolosit. Mai mult, setul de măsuri include obligația operatorilor de a oferi mese și cazare la hotel în cazul unor perturbări majore ale traficului, aliniind astfel standardele feroviare la cele din transportul aerian.

Transparență și digitalizare obligatorie pentru operatori

Planul UE vizează și o reformă a platformelor de vânzare. Marii operatori feroviari vor fi obligați să-și pună stocurile de bilete la dispoziția platformelor independente, asigurând astfel o piață liberă și competitivă. Vânzătorii online vor trebui să afișeze rutele într-un mod neutru, permițând utilizatorilor să compare opțiunile în funcție de preț, durată, dar și de amprenta de carbon. O altă schimbare majoră vizează planificarea pe termen lung: companiile vor fi forțate să pună biletele în vânzare cu cel puțin cinci luni înainte de plecare, eliminând incertitudinea care planează acum asupra multor trasee internaționale.

Infrastructura, marea restanță ignorată de Bruxelles

Deși inițiativa este salutată de asociațiile de consumatori, reprezentanții operatorilor feroviari rămân sceptici cu privire la prioritățile Comisiei. Alberto Mazzola, directorul executiv al CER, avertizează că simplificarea vânzării de bilete este inutilă dacă infrastructura fizică rămâne deficitară. Criticii planului susțin că, în loc să se concentreze exclusiv pe software și aplicații de ticketing, Uniunea Europeană ar trebui să prioritizeze investițiile masive în modernizarea șinelor și interconectarea huburilor feroviare. Fără o infrastructură solidă, spun aceștia, biletul unic va fi doar o soluție digitală pentru un sistem care se confruntă cu probleme structurale grave. Propunerile urmează acum să intre în circuitul de negociere între Parlamentul European și statele membre.