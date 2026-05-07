Banii intră pe card vineri! Anunț de ultimă oră pentru beneficiarii de alocații și indemnizații

Plata alocațiilor și a indemnizațiilor începe de vineri, 8 mai! Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a confirmat că viramentele pe card pentru alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție vor fi efectuate prin agențiile teritoriale.

Calendarul plăților prin mandat poștal și cadrul legal al alocațiilor

În timp ce plățile pe card sunt procesate cu prioritate la începutul lunii, beneficiarii care au optat pentru primirea fondurilor prin mandat poștal trebuie să știe că sumele vor ajunge la destinație după data de 10 mai 2026, conform calendarului stabilit de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Acest sprijin financiar, esențial pentru creșterea copiilor, este reglementat prin Legea nr. 61/1993, act normativ care a suferit multiple actualizări pentru a reflecta nevoile economice actuale ale familiilor din România.

În prezent, statul acordă un cuantum diferențiat în funcție de vârsta și nevoile specifice ale copilului. Astfel, pentru micuții de până la 2 ani și pentru copiii cu dizabilități, alocația lunară este de 719 lei. După împlinirea vârstei de 2 ani, valoarea acesteia devine 292 lei și se menține până la majorat sau până la finalizarea studiilor liceale și profesionale. În cazul tinerilor cu handicap care își continuă studiile preuniversitare, sprijinul poate fi prelungit până la vârsta de 26 de ani.

Detalii privind indemnizația pentru creșterea copilului

Dincolo de alocația de stat, legislația românească, prin OUG nr. 111/2010, oferă părinților posibilitatea de a beneficia de o indemnizație pentru creșterea copilului, menită să suplinească veniturile profesionale în perioada de îngrijire a celui mic. Această indemnizație se acordă pe o perioadă de până la 2 ani, sau 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități, și este calculată ca fiind 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii. Statul a stabilit însă praguri clare pentru aceste sume, valoarea minimă garantată fiind de 1.651 lei, în timp ce plafonul maxim nu poate depăși 8.500 lei pe lună.

Stimulentul de inserție și încurajarea revenirii la muncă

Pentru a sprijini părinții care decid să se reîntoarcă mai devreme în activitatea profesională, autoritățile oferă un stimulent de inserție, a cărui valoare variază în funcție de momentul reluării muncii. Părinții care revin la serviciu înainte ca micuțul să împlinească 6 luni beneficiază de un stimulent generos de 1.500 lei pe lună, acordat până la vârsta de 2 ani a copilului, urmând ca după această etapă suma să devină 650 lei până la împlinirea vârstei de 3 ani. În situația în care revenirea la muncă are loc după ce copilul a depășit vârsta de 6 luni, cuantumul stimulentului rămâne fixat la 650 lei pe toată durata acordării.

Reguli speciale sunt aplicate în cazul familiilor care au copii cu dizabilități. Pentru acești părinți, dacă revenirea în activitate se produce înainte ca cel mic să împlinească un an, statul acordă un stimulent de 1.500 lei lunar până la vârsta de 3 ani. Ulterior, sprijinul continuă cu o valoare de 650 lei pe lună până când copilul ajunge la vârsta de 4 ani, asigurând astfel o tranziție financiară mai lină pentru părinții care echilibrează viața profesională cu nevoile speciale de îngrijire ale copilului.