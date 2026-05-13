Summitul B9 la Cotroceni. Volodim Zelenski a sosit în România – LIVE TEXT/VIDEO

Zi istorică pentru România. La Palatul Cotroceni au debutat discuțiile din cadrul summitului B9, eveniment la care participă statele de pe flancul estic al NATO, țările nordice, Statele Unite și Ucraina. Președinții României și Poloniei, amfitrionii evenimentului, au rostit discursurile de întâmpinare a oaspeților, între care se numără șeful NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar și înaltul trimis al administrației Trump. Liderul de la Kiev si soția sa au ajuns în jurul orei 13:00 în București. Toate momentele importante le urmăriți în direct la Realitatea PLUS și pe realitatea.net.

La summitul de securitate de la Palatul Cotroceni participă 16 delegații străine, printre care șefii de stat ai Poloniei, Finlandei și Ucrainei.

UPDATE ORA 13:00 - Volodimir Zelenski și soția sa, Olena Zelenska, au sosit în România.

UPDATE 12:30 - Programul următoarelor ore

13:45 (aproximativ): discursul lui Volodimir Zelenski

14:20 - Fotografie de familie la Palatul Cotroceni

14:30 - Dejun de lucru.

17:00 - Declarații de presă comune ale Președintelui României, Nicușor Dan, cu Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte

UDPATE: 11:00 - Invitații la summit s-au adunat la masa rotundă a discuțiilor, la Palatul Cotroceni.

Discursul de întâmpinare al lui Nicușor Dan

„Întâlnirea noastră se desfășoară într-un climat internațional dinamic, să spunem. Se desfășoară, ca de obicei, cu două luni înaintea summitului NATO de la Ankara.

Suntem în apropierea Ucrainei, a Mării Negre, în apropierea teritoriului NATO care e amenințat. Scopul întâlnirii este de a coagula viziunile noastre despre viitorul NATO. Pentru fiecare dintre țările noastre există o prioritate pentru propria securitate, pentru consolidarea alianței, de aceea motto-ul reuniunii este «oferim mai mult pentru securitatea transatlantică».

În primul rând, trebuie să sporim cheltuielile dedicate apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilități. Trebuie să dezvoltăm cu toții împreună o bază industrială transatlantică solidă. Este o oportunitate pentru a vedea unde suntem în aplicarea angajamentelor de la summitul de la Haga și pentru a ne reafirma sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova. Este un sprijin pe care nu trebuie să îl oferim doar declarativ.”

Discursul de întâmpinare al lui Karol Nawrocki

Președintele polonez Karol Nawrocki a mulțumit gazdelor „pentru ospitalitatea cu care ne-ați primit aici la București”.

„E prima dată când am avut privilegiul să particip la B9 în calitate de președinte al Poloniei. Când Polonia și România au lansat acum 11 ani formatul B9, unii au tras semnalul de alarmă prea tare. Ne-am gândit că gândirea imperială s-a întors în Europa. Astăzi, sprijinul trebuie să existe mai mult decât pe hârtie. Nimeni nu poate să spună că nu am fost preveniți. Conflictul Rusiei nu este unul izolat, ci o amenințare la întreaga ordine nord-atlantică”, a declarat Karol Nawrocki.

„Se dorește slăbirea NATO și a statelor democratice în regiunea nostră, de aceea B9 este mai important astăzi decât oricât în trecutul său. Nu suntem la o periferie aici, e vorba de centrul de gravitație al NATO. De la Marea Neagră și din ce în ce mai mult spre nordul continentului, este necesară unitatea noastră. Urăm un cald bun venit partenerilor noștri nordici. Forța Europe”, a conchis președintele polonez.

UPDATE 10:30 - Delegațiile străine sunt primite de președintele României, Nicușor Dan, alături de președintele Poloniei, Carol Nawrocki, care va coprezida evenimentul. La ora 11:00 începe sesiunea plenară, cu intervenții principale din partea celor doi lideri.

Karol Nawrocki,Thomas DiNanno și Nicușor Dan

Pe agenda summitului se află securitatea pe flancul estic al NATO, dar și refacerea relațiilor cu administrația de la Casa Albă. Prezența președintelui finlandez Alexander Stubb, cunoscut pentru relația apropiată cu Donald Trump, potrivit presei internaționale, este considerată un semnal clar al importanței țărilor nordice pentru flancul estic european.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski participă și el la summit, iar administrația prezidențială română a anunțat că Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, va avea o întâlnire separată cu Olena Zelenska, cele două s-au mai întâlnit anterior la Washington.

Măsurile de ordine publică sunt fără precedent: agenți de securitate sunt dislocați în toată Capitala, iar Brigada Rutieră va dirija traficul pe principalele artere pe care vor circula coloanele oficiale, în special în zona Piața Victoriei – Bulevardul Kiseleff, pentru a evita blocajele în trafic.