Avertismentul lui Daniel Dăianu: De la economisire la raționalizarea forțată. Ce ne așteaptă în caz de criză?

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, trage un semnal de alarmă privind viitorul economic al României. Raționalizarea consumului ar putea deveni o realitate în cazul intensificării presiunilor financiare. Expertul explică diferența critică dintre economisirea voluntară și restricțiile impuse de stat, punctând condițiile severe care ar putea forța adoptarea unor măsuri extreme în 2026.

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, trage un semnal de alarmă privind viitorul economic al României, explicând că presiunile financiare ar putea forța statul să treacă de la recomandări de consum responsabil la măsuri drastice de limitare. Economistul face o distincție clară între doi termeni adesea confundați: economisirea (un comportament voluntar și eficient) și raționarea (intervenția directă a statului).

Raționarea: Scenariul voucherelor la pompă

Potrivit lui Dăianu, raționarea reprezintă măsura extremă prin care statul impune cantități fixe de bunuri pentru fiecare cetățean. Un exemplu concret ar fi introducerea unui sistem de vouchere pentru combustibil, prin care o persoană ar avea dreptul să achiziționeze doar o anumită cantitate de benzină sau motorină.

Într-un astfel de context de criză, resursele nu ar mai fi distribuite liber, ci conform unor priorități naționale:

Sectoare prioritare: Agricultura, transporturile de marfă și Armata.

Consumul civil: Ar putea fi limitat drastic pentru a asigura supraviețuirea ramurilor esențiale ale economiei.

Vacanțele devin un lux: Semnalele de alarmă sunt deja vizibile

Economistul subliniază că primele semne ale acestei presiuni se simt deja în buzunarele românilor prin explozia costurilor de transport. El a oferit exemplul biletelor de avion: curse care în trecut costau 300-400 de euro au ajuns astăzi la 700-800 de euro.

„Pentru unii, inclusiv vacanțele devin un lux”, avertizează Dăianu, indicând o schimbare profundă în structura costurilor de trai.

Economisirea: O responsabilitate mixtă, individuală și publică

Înainte de a se ajunge la raționare forțată, președintele Consiliului Fiscal recomandă o prudență financiară riguroasă. Economisirea nu ar trebui să fie doar grija cetățeanului, ci și rezultatul unor politici publice inteligente. Printre soluțiile propuse se numără:

Reducerea consumului de energie în locuințe.

Încurajarea transportului alternativ (mersul pe jos sau bicicleta).

Limitarea vitezei în orașe și sancțiuni mai dure în trafic pentru a descuraja consumul inutil de carburant.

Nu este „comunism”, ci gestiune de criză

Daniel Dăianu respinge criticile conform cărora aceste măsuri ar aminti de perioada comunistă. El reamintește că mecanismele de raționare au fost utilizate de-a lungul istoriei și în mari economii democratice, precum Statele Unite, în momente de criză energetică majoră.

Deși scenariul raționalizării este unul sumbru, economistul consideră că acesta poate fi evitat dacă resursele sunt gestionate eficient acum, iar societatea se adaptează rapid la noile realități economice.