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Avertisment îngrijorător. Portul Giurgiulești ar putea fi următoarea țintă a Rusiei
Portul și podul feroviar de la Giurgiulești
Importanța strategică a complexului portuar de la granița cu România atrage atenția asupra riscului unui atac armat iminent.
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