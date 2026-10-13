Aurul se scumpește din nou! Cât a ajuns să coste un gram în România. Anunțul făcut de BNR

Publicat 13 oct. 2026, 13:44 Sursă Realitatea.net

Aurul se scumpește din nou în România! Banca Națională a României (BNR) a anunțat marți, 13 octombrie, o nouă creștere a prețului metalului prețios. Un gram de aur a ajuns la 642,8367 lei, cu aproape 3 lei mai mult decât în ziua precedentă. Creșterea vine după ce, luni, aurul înregistrase o ușoară ieftinire.

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