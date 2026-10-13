Atac cibernetic fără precedent asupra hipermarketurilor din Europa. Sute de vitrine frigorifice au fost setate pe încălzire, tone de alimente au fost distruse

Un atac cibernetic de amploare a lovit lanțuri importante de supermarketuri din Franța și alte state europene, după ce hackeri au compromis sistemele care controlează instalațiile frigorifice. În unele magazine, temperatura din frigidere a fost ridicată până la 50°C, provocând distrugerea alimentelor și chiar izbucnirea unor incendii. Grupul olandez care operează în România magazinele Mega image și Profi a rapoortat luni o tentivă de atac asupra unor sisteme, fără a preciza exact despre ce este vorba.
Franța a fost țara cel mai grav afectatăă de atacul informatic asupra sistemelor din hipermarketuri. Potrivit autorităților franceze, citate de Sky News, au fost vizate sute de unități comerciale. Grupul Les Mousquetaires, proprietarul rețelei Intermarché, a anunțat că aproximativ 150 de magazine au fost lovite de incident, fiind nevoit să arunce toate produsele alimentare compromise.
Printre companiile afectate se numără și Monoprix, care a confirmat că aproximativ 5% dintre cele aproape 490 de magazine ale sale din Franța au întâmpinat probleme. De asemenea, circa 80 de supermarketuri Carrefour și magazine ale Cooperative U au fost vizate de atac.
Procuratura din Paris a descris incidentul drept un „atac de amploare”, precizând că acesta a provocat pierderi semnificative de alimente și incendii. În imaginile apărute în presa franceză, angajații unor supermarketuri sunt surprinși aruncând cantități mari de produse decongelate și alterate.
„Vizarea echipamentelor esențiale pentru conservarea produselor proaspete și pentru aprovizionarea alimentară a populației este extrem de gravă și fără precedent”, a declarat Dominique Schelcher, directorul Cooperative U.
Mai multe țări europene, afectate de atac
Experții în securitate cibernetică spun că efectele incidentei nu s-au limitat la Franța. Potrivit analistului Felix Aime, ținte ale atacului au fost raportate și în Spania, Portugalia, Polonia, Germania și Belgia.
În paralel, grupul olandez Ahold Delhaize, proprietarul lanțului Albert Heijn și unul dintre cei mai mari retaileri alimentari din SUA, a anunțat că a fost nevoit să închidă temporar mai multe sisteme informatice din cauza unui „incident de securitate”. Aplicația și serviciul de livrare Albert Heijn au devenit indisponibile pentru clienți.
Premierul francez Sébastien Lecornu a cerut implicarea Agenției Naționale pentru Securitate Cibernetică (ANSSI), care investighează circumstanțele atacului și posibilele sale conexiuni internaționale.
Atac cibernetic la proprietarul Mega Image și Profi. Unele sisteme au fost oprite temporar: anunțul grupului internațional de retail
Mai multe site-uri ale unor mari comercianți americani, inclusiv Stop & Shop, Giant, Hannaford și Food Lion, au afișat mesaje prin care anunțau indisponibilitatea temporară a serviciilor online.
Softul utilizat epntru reglarea temperaturilor este veriga slabă
Potrivit unor surse apropiate ancheteim din Franța, experții au identificat o vulnerabilitate într-un software furnizat de compania daneză Danfoss, utilizat pentru controlul sistemelor frigorifice din magazine.
Danfoss a transmis că unitățile afectate foloseau versiuni vechi ale firmware-ului și că societatea recomandase de mult timp actualizarea sistemelor la cele mai recente versiuni disponibile.
Incidentul ridică semne de întrebare cu privire la securitatea infrastructurilor comerciale și alimentare din Europa, demonstrând cât de vulnerabile pot deveni lanțurile de aprovizionare în fața atacurilor cibernetice dirijate în posibile scopuri teroriste.