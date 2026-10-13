Atac cibernetic fără precedent asupra hipermarketurilor din Europa. Sute de vitrine frigorifice au fost setate pe încălzire, tone de alimente au fost distruse

Publicat 13 oct. 2026, 07:35 Actualizat 13 oct. 2026, 07:37 Sursă Realitatea.net

Un atac cibernetic de amploare a lovit lanțuri importante de supermarketuri din Franța și alte state europene, după ce hackeri au compromis sistemele care controlează instalațiile frigorifice. În unele magazine, temperatura din frigidere a fost ridicată până la 50°C, provocând distrugerea alimentelor și chiar izbucnirea unor incendii. Grupul olandez care operează în România magazinele Mega image și Profi a rapoortat luni o tentivă de atac asupra unor sisteme, fără a preciza exact despre ce este vorba.

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