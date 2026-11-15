România are cel mai mare deficit de personal în agricultură, silvicultură și pescuit

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 13:40

Potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cele mai mari dificultăți de angajare din România se întâlnesc în agricultură, silvicultură și pescuit, urmate de învățământ și funcțiile de conducere.

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