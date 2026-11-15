România are cel mai mare deficit de personal în agricultură, silvicultură și pescuit
Angajări
Potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cele mai mari dificultăți de angajare din România se întâlnesc în agricultură, silvicultură și pescuit, urmate de învățământ și funcțiile de conducere.
Situația pieței muncii din România diferă semnificativ de media europeană. În timp ce în majoritatea țărilor UE profesorii, medicii și specialiștii IT se numără printre angajații cel mai greu de recrutat, la noi deficitul afectează în primul rând sectoarele primare.
Raportul OCDE analizează dificultățile de recrutare din 27 de țări europene, inclusiv Norvegia, Elveția, Turcia și Regatul Unit, bazându-se în principal pe date din anul 2024. Studiul măsoară gradul de dificultate al angajatorilor în a găsi personal într-o anumită profesie, comparativ cu alte ocupații din aceeași țară, fără a indica numărul efectiv de posturi vacante.
Dificultăți specifice României
În România, cele mai mari probleme de recrutare sunt înregistrate în agricultură, silvicultură și pescuit. Acestea sunt urmate de sectorul învățământului și de funcțiile de conducere. Analiza OCDE subliniază că deficitul de personal nu se limitează la profesiile care presupun studii superioare, ci afectează și sectoarele unde angajatorii întâmpină dificultăți în găsirea lucrătorilor.
Specialiștii atrag atenția că salariile nu reprezintă singurul factor care influențează disponibilitatea oamenilor de a ocupa anumite posturi. Condițiile de muncă, responsabilitățile tot mai mari și lipsa personalului calificat contribuie, de asemenea, la problemele de recrutare, relatează Euronews.
Comparație cu alte state europene
La nivelul Uniunii Europene, primele trei poziții în clasamentul dificultăților de angajare sunt ocupate de cadrele didactice, profesioniștii din domeniul sănătății și specialiștii IT. În primele cinci categorii se mai află personalul medical cu pregătire tehnică și specialiștii din domeniul afacerilor și administrației.
Problemele diferă considerabil de la o țară la alta. În Norvegia, muncitorii necalificați sunt categoria de personal cel mai greu de recrutat, deși în majoritatea celorlalte state această ocupație nu ridică probleme deosebite pentru angajatori. În Spania, cele mai mari dificultăți sunt întâmpinate la recrutarea ajutoarelor pentru prepararea alimentelor, în timp ce în Franța angajatorii găsesc cel mai greu lucrători pentru activități elementare.
Deficitul din sănătate și paradoxul tinerilor
Personalul din domeniul sănătății este una dintre cele mai căutate categorii profesionale la nivel european. Potrivit analizei OCDE, specialiștii din sănătate sunt greu de recrutat în 23 dintre cele 27 de țări studiate, iar dificultățile pentru personalul medical tehnic și auxiliar calificat sunt semnalate în 21 de state.
Reprezentanții Federației Europene a Asociațiilor Asistenților Medicali (EFN) au explicat pentru Euronews Business că spitalele întâmpină dificultăți tot mai mari atât în angajarea, cât și în păstrarea asistenților medicali. Problema nu ține doar de numărul persoanelor care aleg această profesie, ci și de condițiile de muncă și de presiunea tot mai mare asupra personalului existent.
OCDE a constatat că diferența dintre rata șomajului în rândul tinerilor absolvenți și cea înregistrată în rândul populației active s-a mărit în țările analizate. Banca Centrală Europeană a observat, de asemenea, că perspectivele de angajare ale tinerilor din zona euro s-au înrăutățit începând din 2023.
Datele evidențiază existența unor locuri de muncă greu de ocupat, în paralel cu dificultățile persoanelor aflate în căutarea unui serviciu de a găsi un post potrivit pregătirii și așteptărilor lor. La polul opus, angajatorii găsesc mai ușor personal pentru activitățile necalificate, posturile de ajutor în prepararea alimentelor, lucrătorii comerciali și asamblorii.
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