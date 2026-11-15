Prețurile carburanților în România, duminică, 15 noiembrie. Cât costă benzina și motorina în marile orașe

Prețurile carburanților scad ușor în România, duminică, 15 noiembrie 2026. Cea mai ieftină benzină costă 9,43 lei pe litru, iar motorina pornește de la 10,59 lei.
Cele mai mici tarife pentru carburanți au fost înregistrate la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, situată pe DN39. Potrivit platformei Peco Online, un litru de benzină costă acolo 9,43 lei, iar motorina este disponibilă la 10,59 lei.
În București, prețurile minime sunt de 9,48 lei pentru benzină și 10,67 lei pentru motorină. GPL-ul poate fi achiziționat cu 4,74 lei pe litru în Capitală, același tarif fiind aplicabil și la Cluj-Napoca.
În Timișoara, benzina pornește de la 9,46 lei pe litru, motorina de la 10,64 lei, iar GPL-ul de la 4,78 lei. La Iași, tarifele minime sunt de 9,48 lei pentru benzină și 10,67 lei pentru motorină, cu un preț de 4,78 lei pe litru pentru GPL.
La Constanța, un litru de benzină costă minimum 9,48 lei, iar motorina pornește de la 10,67 lei. Prețul minim al GPL-ului în oraș este de 4,76 lei pe litru.
Plafonarea accizei prelungită
Guvernul a prelungit măsurile de limitare a creșterii prețului la motorină până la 1 februarie 2027. Decizia vine în contextul persistenței crizei de pe piața petrolului și a produselor petroliere.
Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, renunțarea la reducerea temporară a accizei ar fi generat o scumpire a motorinei cu aproximativ 85 de bani pe litru. Prețul ar fi urcat de la circa 10,90 lei la 11,75 lei.
Pentru un șofer care alimentează un rezervor de 50 de litri, diferența ar fi însemnat un cost suplimentar de aproximativ 42 de lei. Ministerul a precizat că estimarea este condiționată de menținerea celorlalți factori de piață la același nivel.