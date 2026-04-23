Anca Alexandrescu, despre planul PSD după ieșirea de la guvernare: Bolojan va pleca, e doar o chestiune de timp

Publicat 23 apr. 2026, 14:39 Actualizat 23 apr. 2026, 14:45 Sursă realitatea.net

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a vorbit joi despre planul PSD după ieșirea de la guvernare și a subliniat că este doar o chestiune de timp până când va pleca Ilie Bolojan din fruntea Executivului.

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