Analiză Daniel Udrescu: Lukoil și sancțiunile americane. De ce România nu solicită o derogare pentru Petrotel?

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 oct. 2026, 10:03

La 9 octombrie 2026, administrația americană a emis, prin Office of Foreign Assets Control (OFAC), Licența generală nr. 135, prin care a autorizat temporar anumite tranzacții cu motorină de origine rusă, până la 7 aprilie 2027.

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