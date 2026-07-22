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Ana-Maria Păcuraru și Realitatea PLUS, premieră pentru presa din România: cercetare recunoscută internațional
Premieră pentru presa din România! O cercetare realizată în parteneriat cu Realitatea PLUS a primit recunoaștere la nivel internațional! Documentul semnat de jurnalistul Ana-Maria Păcuraru și de mai multe nume importante din lumea academică a fost publicat de Europinion Institute for Research. Cercetarea se bazează pe un sondaj realizat de INSOMAR în anul 2025 și arată că neîncrederea românilor în instituții, democrație și Uniunea Europeană este principalul factor care face țara noastră vulnerabilă la campaniile de manipulare informațională venite din afara granițelor.
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