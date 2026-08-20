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Alertă pe piața carburanților: Noul val de tensiuni din Orientul Mijlociu umflă prețul petrolului
Foto/Arhivă
Publicat20 aug. 2026, 23:34
SursăRealitatea.Net
Escaladarea tensiunilor geopolitice împinge din nou prețul petrolului în sus. Noile amenințări cu sancțiuni economice formulate de Donald Trump împotriva aliaților Teheranului au urcat cotațiile internaționale la niveluri record pentru ultimele trei săptămâni, alimentând incertitudinea privind livrările globale.
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