Producătorul Triferment, Colebil și Carmol a ajuns în mâinile unui miliardar polonez

Unul dintre cei mai cunoscuți producători români de medicamente își schimbă proprietarul. Biofarm București, compania din spatele unor branduri consacrate precum Carmol, Triferment, Colebil și Bixtonim, a fost preluată de grupul farmaceutic polonez Polpharma, controlat de miliardarul Jerzy Starak.
Odată cu finalizarea tranzacției, reprezentanții noului acționar vor intra în Consiliul de Administrație al companiei, iar delistarea Biofarm de la Bursa de Valori București este considerată cel mai probabil scenariu.
Polpharma a preluat controlul Biofarm
Compania poloneză Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, cel mai mare producător de medicamente din Polonia, a finalizat achiziția Biofarm prin intermediul unei oferte publice voluntare derulate la Bursa de Valori București.
Polpharma este controlată de miliardarul Jerzy Starak, prin intermediul Spectra Holding.
Oferta a fost lansată la prețul de 1,379 lei pe acțiune, iar succesul tranzacției era practic asigurat după ce cei doi acționari principali ai Biofarm, Longshield Investment Group și Lion Capital, și-au exprimat acordul de a-și vinde participațiile.
Longshield Investment Group deținea 51,67% din companie, iar Lion Capital controla încă 36,74%.
Oferta s-a derulat în perioada 18 iunie – 15 iulie și s-a încheiat cu o subscriere de 913.860.508 acțiuni ale companiei farmaceutice, echivalentul a 92,74% din capitalul social, conform notificărilor către BVB. Prețul oferit de polonezi ridică valoarea tranzacției de preluare a Biofarm la 1,26 miliarde de lei, scrie cursdeguvernare.
Oferta Polpharma a fost cu aproximativ 44% peste media ponderată a prețului acțiunilor Biofarm din ultimele 12 luni, care era de 0,96 lei pe titlu.
Diferența este explicată de performanțele financiare ale companiei.
În 2025, Biofarm a raportat venituri din vânzări de 319,3 milioane de lei, în creștere cu peste 11% față de anul anterior.
Profitul net a ajuns la aproximativ 100 de milioane de lei, ceea ce înseamnă o marjă de aproape 30%, considerată una dintre cele mai ridicate din sectorul producătorilor de medicamente generice și suplimente alimentare.
Compania nu are datorii financiare importante și continuă să înregistreze venituri financiare nete pozitive.
Raportată la profitul anual de aproximativ 20 de milioane de euro, valoarea tranzacției, estimată la circa 260 de milioane de euro, echivalează cu un multiplu de aproximativ 13 ori profitul net.
De ce este Biofarm atât de importantă pentru Polpharma
Pentru grupul polonez, achiziția reprezintă o oportunitate strategică de extindere în România, una dintre cele mai importante piețe farmaceutice din Europa Centrală și de Est.
Biofarm produce peste 100 de mărci și este cel mai mare producător local de capsule gelatinoase moi, operând două fabrici în București.
Printre cele mai cunoscute produse din portofoliu se numără Carmol, Triferment, Colebil și Bixtonim.
În același timp, tranzacția consolidează poziția Polpharma pe segmentul Consumer Healthcare și al medicamentelor fără prescripție (OTC), unde Biofarm ocupă locul al doilea în România după volumul vânzărilor.
Grupul Polpharma are venituri anuale de peste 1,1 miliarde de euro, un profit de 222 de milioane de euro și aproximativ 5.600 de angajați, desfășurând operațiuni în mai multe țări, de la Kazahstan până în Spania și Elveția.
Directorii Polpharma intră în conducerea Biofarm
Schimbarea acționarului majoritar va aduce și modificări în conducerea companiei.
Reprezentanții Polpharma vor ocupa locuri în Consiliul de Administrație al Biofarm, ceea ce indică faptul că integrarea va fi atât financiară, cât și operațională.
Planurile vizează alinierea portofoliului de produse, folosirea rețelei regionale de distribuție și schimburi de producție și know-how între companiile din grup.
Noul proprietar a transmis că activitatea comercială va continua în condiții normale și că nu sunt estimate efecte negative asupra locurilor de muncă.