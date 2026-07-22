Producătorul Triferment, Colebil și Carmol a ajuns în mâinile unui miliardar polonez

Publicat 22 iul. 2026, 21:39 Actualizat 22 iul. 2026, 23:40 Sursă Realitatea.Net

Unul dintre cei mai cunoscuți producători români de medicamente își schimbă proprietarul. Biofarm București, compania din spatele unor branduri consacrate precum Carmol, Triferment, Colebil și Bixtonim, a fost preluată de grupul farmaceutic polonez Polpharma, controlat de miliardarul Jerzy Starak.

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