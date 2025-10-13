Senatul a adoptat Ordonanța Guvernului 48/2025 prin care se prelungește până pe 31 martie 2026 plafonarea prețurilor la alimentele de bază.

S-au înregistrat 112 voturi „pentru”. Actul normativ modifică articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare.

Senatorii au aprobat fără modificări ordonanţa de urgenţă, care se află în vigoare. Senatul este primul for sesizat cu acest act normativ, Camera Deputaţilor fiind decizională.

AUR a fost de acord

La dezbateri, senatorul AUR, Cătălin Silegeanu, a afirmat că formațiunea politică din care face parte susţine această prelungire.

„Susţinem această prelungire pentru că traversăm o perioadă economică vulnerabilă, iar statul nu a construit încă o arhitectură solidă pentru siguranţa alimentară şi funcţionarea lanţurilor de aprovizionare. Este o măsură de urgenţă, nu vorbim de un model de politică publică. Plafonarea succesivă devine o capcană, nu încurajează producţia, nu oferă stabilitate, doar menţine o stare de improvizaţie. (…) Nu putem merge la infinit cu soluţii de avarie. Guvernul trebuie să pună pe masă urgent o strategie centrată pe producători, predictibilitate şi protecţie reală a consumatorilor”, a spus el.

Ce au spus cei de la PSD

Senatorul PSD, Mircea-Cristian Nicula, a spus că este clar o măsură de protecţie socială într-un moment în care România are nevoie de echilibru.

„Trebuie să protejăm populaţia, să protejăm consumatorul, dar să respectăm şi munca fermierului, antreprenorului, a celor care produc, să sprijinim familiile, dar şi să dăm curaj, implementând reforme structurale, celor care creează locuri de muncă. Plafonarea trebuie să fie un semn de grijă, nu un obicei. Trebuie să protejeze oamenii, dar fără să sufoce producătorii. Eu văd, personal, această măsură ca o umbrelă de protecţie, o mână întinsă într-un moment de furtună”, a afirmat politicianul.